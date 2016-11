Réagissez

Bureau de Joshua Robert Pope, maire d’El Kader ( Iowa, USA)

L’Emir Abdelkader est plus grand. Il n’appartient pas qu’aux Algériens, mais à tout le monde.»

C’est en ces termes que l’auteur américain de l’ouvrage Le Commandeur des croyants : la vie et les temps de l’Emir Abdelkader, John W. Kiser, a décrit, dimanche 27 novembre, le fondateur de l’État algérien, l’Emir Abdelkader, dans son allocution à l’occasion des festivités du 184e anniversaire de la première allégeance à cette éminente personnalité historique qui a eu lieu le 27 nombre 1832, sous l’arbre de la Derdara, près de la ville de Ghriss, à 20 km de Mascara. John W. Kiser, cofondateur de la fondation «Projet éducatif Abdelkader», journaliste d’investigation et historien, né en 1942, a déclaré : «Cela fait plus de 14 ans, que je me suis consacré à la vie et l’esprit de l’Emir, d’abord comme écrivain et finalement comme activiste à travers le Projet éducatif Abdelkader.» Et d’ajouter : «Pour moi, l’Emir est un modèle d’homme à suivre pour combattre l’islamophobie dans les pays occidentaux et l’extrémisme et le radicalisme des jeunes pas uniquement les musulmans mais aussi des autres religions.» Selon lui, le Cardinal d’Alger, Léon Etienne Duval, sur son lit de mort, en 1996, a dit : «Un jour, l’Algérie étonnera le monde.» Cette vision est entrain de se produire.

«Ce sont les Algériens qui vont changer l’image de l’islam dans le monde. Un islam de la tolérance, de fraternité et d’amour», a-t-il ajouté.

Le maire de la ville El Kader, Joshua Robert Pope, n’a pas hésité à lancer un appel aux citoyens de Mascara, les invitant à visiter sa petite ville, située dans l’Etat de l’Iowa, aux Etats-Unis, qui portait depuis 1846 le nom de l’Emir Abdelkader. «Je suis venu vous transmettre un message d’amour, d’amitié et de paix», a-t-il lancé aux citoyens de Mascara. Et d’ajouter : «Mon objectif est de maintenir et renforcer les liens qui unissent les populations des villes de Mascara et El Kader, et ce, par les échanges et autres visites qui sont au menu des deux associations ; Sur les traces de l’Emir et Projet éducation Abdelkader.»

De son côté la présidente de l’association Projet éducatif Abdelkader, Kathy Garms, a souligné que «l’Emir Abdelkader a réussi à rapprocher deux villes de deux continents différents sans aucune opposition religieuse»… Selon elle, «les deux associations, à savoir Sur les traces de l’Emir et Projet éducatif Abdelkader, œuvrent à mettre en valeur le patrimoine de l’Emir Abdelkader à travers le monde.»

Au sujet du livre John W. Kiser, Mme Garms a annoncé qu’«il a été traduit en langue arabe et sera bientôt entre les mains de ses lecteurs».

Le président de l’association Sur les traces de l’Emir, Abdelmalek Sahraoui, a déclaré, de son côté, que les échanges qui s’effectuent entre les deux communautés visent à donner une nouvelle pulsion au jumelage des deux villes signé en 1984.