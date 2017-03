El Imlak et Ghania avec les marionnettes en tournée

Réagissez

Le groupe de jeunes artistes du Théâtre régional de Mascara (TRM) ont achevé, vendredi dernier, leur tournée à travers les huit wilayas du sud du pays. Du 16 au 24 mars, les jeunes artistes de la cité de l’Emir ont présenté avec succès la pièce de théâtre intitulée Ghania avec les marionnettes, coproduction entre le TRM et la jeune artiste de Mascara, qui s’attache au théâtre de marionnettes, Ghania Hantour. Dimanche, Khoussa Ahmed, directeur du TRM depuis septembre 2014, nous a confié : «Le déplacement de notre troupe dans les régions du sud du pays est la première en son genre pour les jeunes artistes, qui font de merveilleuses choses pour le 4e art à Mascara. L’objectif de cette tournée, qui a été une réussite à tous les niveaux, était de toucher, durant ces vacances scolaires, les enfants des localités de cette partie de l’Algérie.» Selon notre interlocuteur, une seconde troupe du Théâtre régional de Mascara poursuit, depuis le 20 mars, sa tournée dans d’autres wilayas de l’est du pays afin de présenter la pièce intitulée El Imlak (le géant), mis en scène par Rabie Kechi.

Cette nouvelle production du Théâtre régional raconte l’histoire d’un nain, surnommé «le géant», qui n’a pas rejoint les bancs de l’école, et campé par Aïn Fekan Mohamed Boumaïza. Le personnage tente par tous les moyens, dont la trahison et la malhonnêteté, de faire mal à deux de ses amis. M. Khoussa nous a fait savoir que trois autres wilayas du centre du pays, à savoir Médéa, Aïn Defla et Chlef, sont également au menu du TRM à partir du 29 du mois en cours afin de présenter aux enfants El Imlaq, qui sera aussi présenté, à partir du mois d’avril prochain, dans les Maisons de culture d’Oran, Tiaret et Sidi Bel Abbès.