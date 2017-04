Édition d’un dictionnaire en langage des signes en arabe et tamazight

Réagissez

Mounia Meslem, ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition féminine, a affiché sa satisfaction à chacune des escales qui l’ont menée aux différentes structures relevant de son secteur lors de sa visite, jeudi dernier, à Jijel. Lors de ce déplacement, la ministre s’est notamment rendue au foyer des personnes âgées, à El Aouana, avant d’aller inspecter les centres pour enfants handicapés mentaux, auditifs et assistés, à la cité des 40 Hectares, à Jijel, et la pouponnière de village Moussa. Dans cette structure, qui enregistre un grand nombre de demandes d’adoption, y compris de France, la ministre a plaidé pour un meilleur choix des familles qui seront retenues pour le placement des bébés. Au sujet des enfants autistes, la ministre a fait part d’un programme, en collaboration avec le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, de l’ouverture de structures spécialisées, qui seront dotées de pédopsychiatres à l’échelle nationale. Dans le sillage de cette visite, elle a également insisté sur la prise en charge et l’accompagnement des personnes aux besoins spécifiques, tout en rappelant le devoir des autorités à l’égard de cette frange de la société.

La ministre a, par ailleurs, fait part de la prochaine édition d’un dictionnaire en langage des signes en langues arabe et amazighe qui sera, a-t-elle indiqué, mis à la disposition des sourds-muets. Les journalistes seront eux aussi conviés à s’initier à ce langage, selon la ministre, à l’occasion de sessions de formation qui leur seront consacrées. Le but de cette formation est de permettre aux sourds-muets de saisir et de mieux interpréter les informations de presse, selon Mounia Meslem.