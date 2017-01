Ecran noir pour la production nationale

Réagissez

L’affiche du filme culte L’Opium et le bâton...

Une conférence-débat sur le thème «Le cinéma, outil médiatique» a été organisée, jeudi dernier, par l’université du 8 Mai 1945 de Guelma.

«Il n’y a plus de production cinématographique en Algérie depuis bien longtemps et encore moins un cinéma historique ! Le cinéma, meilleur ambassadeur pour notre rayonnement culturel, est en déclin», tel est en substance le message qu’ont voulu transmettre les communicants de cette conférence. Une conférence-débat à laquelle ont pris part des étudiants et enseignants en communication.

«Au tout début de l’indépendance, nous ne savions pas comment porter à l’écran un film historique. Par la suite, nous avons réussi à faire connaître de par le monde la Révolution, la guerre d’Algérie, avec des films aujourd’hui cultes», informe d’emblée Ahmed Rachedi, réalisateur algérien, lors de sa communication introductive intitulée «Les films historiques, entre propagande et image superviseur». Et de poursuivre : «Après plusieurs années de stagnation, nous avons remarqué que les jeunes d’aujourd’hui ne reconnaissent même pas les visages d’hommes historiques, tels que Bitat, Abdelhamid Mehri, Boudiaf, pour ne citer que ceux-là, et la liste est longue.»

En effet, pour l’orateur, le film, ou le documentaire historique, n’a pas été suffisamment valorisé en Algérie. Dans ce contexte, Ahmed Rachedi explique à l’assistance en évoquant: «Lors de la Seconde Guerre mondiale, l’Allemagne nazie a formé près de 1200 caméramen pour porter la propagande hitlérienne par l’image au monde entier. Aux Etats-Unis d’Amérique, Hollywood a glorifié son armée, et par la suite des agences comme la CIA ou le FBI.» Et conclure : «Chez nous, oui, certes, nous n’avions que très peu de moyens humains et matériels, ajouté à cela l’absence de documents, à l’exception de quelques vidéos et images réalisées par l’administration coloniale.» Notons que les interventions du réalisateur du film culte L’Opium et le bâton ont été intercalées par des séquences du film Point final.

Par ailleurs, si l’Etat est le seul pourvoyeur de fonds pour la production nationale cinématographique, «d’autres sources de financement doivent être associées pour d’éventuels montages», tient à souligner Nazih Benramdane, directeur général de l’Agence algérienne pour le rayonnement culturel (AARC), deuxième et dernier communicant de cette conférence, avec pour thème «Le cinéma au cœur du rayonnement culturel».

Et de conclure : «Nous fournissons lors des festivals internationaux où l’Algérie est présente notre production culturelle, sauf que les médias locaux ne couvrent pas nos activités et l’image de l’Algérie à l’étranger n’en est que pénalisée.» En clair, ce que le directeur de l’AARC ne veut pas dire, ou ne peut dire ouvertement, c’est que les ambassades et les consulats d’Algérie à l’étranger sont dans un état de léthargie culturelle, par manque de financement, ou tout bonnement par mauvaise volonté manifeste. Lors des débats, des étudiants en communication n’ont pas manqué de soulever ce qu’ils appellent «la médiocrité de la production nationale cinématographique ainsi que le jeu des acteurs qui n’encouragent vraiment pas à entamer un film». A ce constat, Ahmed Rachdi évoque «le manque d’écoles».