Jeune poète au talent raffiné, Fadhel Zakour a accepté de répondre à nos questions et nous parler de son tout premier recueil de poèmes intitulé l’Empire des mots, publié aux éditions EdiLivre.

- Vous dites dans votre dédicace que le soutien de vos proches m’a permis de mettre à nu mon zèle et ma passion pour la poésie. Comment devient-on poète ?

Tout a commencé quand j’avais 11 ans. J’écrivais des poèmes satiriques pour parodier tout ce qui me faisait rire. A un certain moment, mes gribouillages ont pris de l’ampleur. Encouragé, soutenu par mes parents et mes proches, j’ai pu exploiter ce potentiel. A mon avis, la poésie a besoin d’un élément déclencheur, si vous ne l’apaisez pas, si vous ne prenez pas le temps de le nourrir, les «rimes» vont vous oublier.

J’estime qu’on a tous cette petite graine. Cette dernière cherche une certaine assiduité pour constituer l’âme d’un poète. C’est loin d’être une formule magique : il me plairait de dire ainsi que la poésie est une question de travail et de passion.

- L’influence de la poésie romantique avec l’un de ses représentants les plus en vue. Lamartine, Hugo ou Baudelaire est évidente, du moins, dans le schéma métrique. Pourquoi un tel choix ? S’est il imposé à travers vos lectures ?

Que diras-tu ce soir de Baudelaire était la clé de voûte. J’aime beaucoup son spleen et sa capacité de le transformer en quelque chose de merveilleux. Il faut savoir que la poésie classique est très réglementée avec des poèmes à forme «fixe». Il convient de citer le pantoum et le sonnet ou encore la ballade.

En écrivant, l’Empire des mots, j’ai voulu me libérer de ce carcan. Donner la primauté à l’expressivité du sentiment intérieur fut l’une de mes priorités. La poésie est un voyage dans le temps et dans l’espace. Je n’ai pas besoin de compter le nombre de pieds par vers, et le nombre de vers par strophe. Ainsi, j’ai voulu, en quelque sorte, une poésie moderne avec des rimes, de la musicalité et des jeux sonores.

- Vos poèmes La définition (p. 25) et Ma poésie (p. 35) laissent deviner le poète que vous êtes. Vos vers n’expriment pas cette révolte qu’on attendrait chez un jeune poète. Comment l’expliquez-vous ? Un poète a fortiori doit-il se rebeller contre les formes ou la vie ?

Si la révolte n’est pas exprimée, c’est parce qu’elle a besoin d’un moment opportun. Ce qui germe dans ma tête ne meurt pas, je le nourris plutôt. Tout compte fait, un poète doit aimer la vie, la célébrer avant de faire ressortir ses formes pénalisantes. Tout le monde peut considérer les faits, la question est de savoir comment va-t-on les aborder et de quelle manière. Je n’ai pas envie d’écrire quelque chose et de parler après d’insatisfaction. C’est ce que j’appelle «entourer son sujet». Toutefois, on choisit un thème en fonction de son impact sur nos besoins. Donc, ce sont nos influences qui façonnent nos écrits et l’âge n’est déterminant.

- Votre recueil que nous lisons d’une traite, convenons-en, tant le style y est agréable, nous met face à ce dialogue qui s’installe entre vous et cette figure, qui prend plusieurs apparences au fil des textes...

Effectivement, j’essaye de donner une vie de tout ce qui m’imprègne. Sans savoir où cela va me mener. Dans la poésie, c’est rare de connaître le cheminement de ses déclamations. On décrit le mystère, on le traduit, on le cherche au plus profond de notre être. La fascination change de forme, mais j’estime que mes vers affluent vers le même point de chute.

Celui du beau. Les genres littéraires, à l’image la poésie, sont un dialogue avec la vie, on interpelle les cœurs, les consciences et les émotions pour comprendre ne serait-ce que une infime partie de cet univers. Un univers qui interfère avec notre esprit, le but est de créer cette espèce de médiation intérieure.

- Lira-t-on prochainement une autre plaquette de poésie, d’autres textes… de la prose ou peut-être même un roman en chantier ?

J’ai un nouveau manuscrit Chuchotement nocturnes. Il est en pleine relecture. Il s’agit d’un autre recueil de poèmes. Récemment, j’ai eu un prix d’encouragement (Radio Culture). C’était pour une nouvelle où j’ai abordé quelques problèmes de notre société à travers l’œil critique d’un chat. Pour être franc, je suis tenté par l’élaboration d’un recueil de nouvelles, et ce, avant de passer au roman. La passion est là comme vous le voyez, j’espère de tout cœur, que je vais la vivre à fond.