Après plusieurs reports en raison de difficultés financières, la 7e édition du Festival Koléandalouse se déroulera enfin du 31 octobre au 2 novembre 2016.

L’association Dar El Gharnatia de Koléa avait su organiser avec brio les éditions précédentes. La Maison de la culture de Koléa et le Centre culturel de l’ONCI du Chenoua (Tipasa) abriteront les activités de ce Festival musical maghrébin, qui rentreront dans le cadre de la célébration du 62e anniversaire du déclenchement de la guerre de Libération nationale.

Deux représentants de l’association Dar El Ala (Casablanca) et la nouvelle Association musicale d’Oujda (Maroc) font partie du groupe des invités de Dar El Gharnatia de Koléa pour cette édition 2016, aux côtés de Mahmoud Frih, musicologue et président de l’Association musicale de Monastir (Tunisie). Au programme figurent également des associations musicales nationales, à savoir Nassim El Andalouse (Oran), les associations Nassim Essabah (Cherchell), El Bachtarzia (Koléa), Layali El Andalouse (Sétif), et Djennadia (Boufarik).

La soirée de clôture verra la production des chanteurs Farid Khodja et Louda Abdelwahab. L’andalou, le haouzi et le châabi se conjugueront durant la 3e et dernière soirée de la 7e édition de Koléandalouse, une manière pour l’équipe de Hadj Boualem Kherrous d’inviter les mélomanes à un voyage à partir du pied du mont Chenoua. Le président de l’association Dar El Gharnatia, Kherrous Boualem, et ses «lieutenants», en dépit de toutes les difficultés, ont réussi à organiser leur manifestation dans la douleur. Selon les organisateurs, l’aide du wali de Tipasa, Moussa Ghellaï, et les promesses du P/APC de Koléa avaient encouragé et incité l’association Dar El Gharnatia à concrétiser leur projet au moment où le pays célèbre un événement historique, le 1er Novembre, tout en rendant hommage à l’ancien trésorier de leur association. M’hamed H.

Programme

Activités à la maison de la culture de Koléa

-31 octobre à 19h

Nassim El Andalouse (Oran)- Dar El Gharnatia (Koléa)- Nassim Essabah (Cherchell)

-1er novembre à 19h

Association Djennadia (Boufarik)- association El Bachtarzia (Koléa)- Layali El Andalouse (Sétif)

Programme : clôture des activités au centre culturel ONCI Chenoua (Tipasa)

-2 novembre à 19h

Ensemble maghrébin composé des artistes marocains (Oujda) et tunisiens (Monastir)

- Chanteurs Farid Khodja et Louda Abdelwahab.