Destins algériens en lettres de sang et de soie

Djamila Bouhired, Djamila Boupacha, Abdelhamid Mehri, Chawki Mostefaï, Mohamed Mechati, Sid Ali Abdelhamid, Benyoucef Benkhedda, Zahir Ihaddaden, Annie Steiner, Jacques Vergès, Abdelkader Guerroudj, Mohamed Issiakhem, Ali-Yahia Abdennour, Mme Khider, Sadek Hadjerès, Abdelhafid Yaha, Youcef Khatib, Mahfoud Kaddache, Lakhdar Bouregaâ, Brahim Chergui, Me Amar Bentoumi, Amar Ezzahi, El Hachemi Guerouabi, Mustapha Toumi, Oscar Niemeyer, Jean Lacouture, Dr Aldjiya Noureddine Benallègue, Houari Mouffok, Kaddour M’Hamsadji, Habib Réda, Mohamed Salah Mentouri, Aissa Kadri, Bachir Rezzoug, Arezki Aït Larbi, Mohamed Benchicou, Slimane Zeghidour, Tahar Benaïcha, Nouria Kazdarli, Amar Benadouda, Ahmed Akkache, Tahar Gaid, Mohamed Saïd Mazouzi, Roberto Muniz, Benmohamed, Athmane Ariouet, Amar Laskri, Djoher Amhis, Moh Clichy, Saïd Khelil, Omar Aktouf, Momo…

Ces noms illustres et d’autres encore – certains moins connus et néanmoins tout aussi éblouissants – composent le dernier ouvrage de notre collègue et ami Hamid Tahri, le portraitiste attitré d’El Watan dont les lecteurs croquent avec gourmandise ses livraisons du jeudi. Il s’agit d’un Beau livre (et c’est vraiment un très bel opus) qui vient de sortir tout chaud des presses de l’imprimerie Ed-Diwan sous le titre : Portraits. Itinéraires peu communs. Le livre sera disponible dès demain (26 octobre) au SILA, où le lecteur pourra se le faire dédicacer des mains de l’auteur au stand des éditions Casbah.

L’ouvrage s’ouvre sur ces mots de Plutarque mis en exergue «Souvent un petit fait, un mot, une plaisanterie montrent mieux un caractère que des batailles où sont tombés des milliers de morts.» C’est précisément tout l’esprit de ce livre.

Et c’est la quintessence même de l’art du portrait tel que pratiqué par Hamid Tahri depuis plus de 20 ans maintenant, avec une élégance, une épaisseur, une verve poétique, et aussi une persévérance et une abnégation rares dans notre chère presse. Dans cet exercice délicat, l’écrivain a eu la subtilité de varier les profils comme le montre ce florilège de parcours, plus fascinants les uns que les autres.

Dans Portraits. Itinéraires peu communs, on trouve, en effet, de tout : d’anciens militants de la cause nationale, des politiques, des poètes, des femmes et hommes de théâtre, des ténors du chaâbi, des écrivains, des plasticiens, des universitaires, des médecins, d’anciennes gloires sportives, des journalistes, et même des hérauts de la poésie populaire à l’image de Bencheneb et Bensmaïa. Dans le lot, des personnages plus discrets et qui ont eu pourtant, comme nous le disions, un destin exceptionnel.

C’est le cas – pour ne citer que lui – de Brahim Halimi qui fut chauffeur de l’autocar attaqué le 1er novembre 1954 dans les gorges de Tighanimine, au cœur des Aurès, attaque qui marqua symboliquement le déclenchement de la Guerre de Libération nationale.

Un portrait de l’Algérie qui lutte et qui fait

En guise d’introduction, l’auteur explique : «Ce livre est une compilation de portraits, plus de 500 parus dans El Watan depuis deux décennies, consacrés à des personnes aux parcours différents, parfois atypiques, mais dont l’intérêt me semblait partagé par mes lecteurs.» L’auteur de Sid Ahmed Serri, le Chant du Rossignol, poursuit : «Ce sont donc livrés, pêle-mêle, des destins multiples, forcément différents, qui témoignent de vies riches, engagées, cassées, périlleuses, passionnantes, miroirs de la vie publique, politique, bref, de l’histoire en mouvement.»

De son côté, le professeur Zahir Ihadadden, qui a préfacé le livre, note : «Il s’agit de la biographie de 86 personnalités, algériennes et étrangères, qui ont marqué l’histoire contemporaine de notre pays.» Et de faire remarquer : «En réalité, Tahri est non seulement écrivain mais aussi artiste et peintre.

Il se défend d’être historien. Les portraits qu’il nous livre aujourd’hui ne sont pas des biographies, établies selon des normes scientifiques, ce sont plutôt des tableaux riches en couleurs, vives et sombres, saisissant des instantanés significatifs dans la vie du personnage.» Le professeur Ihadadden ne manque pas de souligner que «les personnages choisis ont pour la plupart des rapports avec notre glorieuse Révolution».

De fait, ils ont ce point commun qui les unit dans la diversité de leurs trajectoires : ils ont tous porté, chacun à sa manière, une étoile et un croissant cousus dans leur poche intérieure, et ils ont tout donné pour que cette étoile et ce croissant puissent s’élever haut dans le firmament de l’Algérie libre.

Chacun d’eux aurait pu faire l’objet d’un roman épique ou d’un savoureux biopic. Mais, loin de toute hagiographie lénifiante, Hamid Tahri a su restituer leur génie propre et leur humanité, dessinant en creux le portrait de l’Algérie qui lutte et qui fait, l’Algérie qui crée et qui brille, qui va de l’avant…

Plus qu’un Beau livre, Portraits. Itinéraires peu communs se lit comme un précieux album de famille où se côtoient nos héros intimes, et où chacune de ces figures bienveillantes constitue un trait d’une formidable mosaïque qui n’est pas loin de ressembler au visage lumineux de notre douce Algérie. Merci Hamid !





Hamid Tahri. Portraits. Itinéraires peu communs. L’auteur sera présent au SILA dès ce jeudi 26 octobre, à partir de 15h, au stand des éditions Casbah.