Réagissez

L’amélioration des plans de commercialisation est l’un...

L’artisanat algérien, n’étant pas dénaturé par des productions de masse, a gardé son authenticité et sa pureté.

Les participants au séminaire international sur la propriété intellectuelle dans le domaine de l’artisanat traditionnel qui a eu lieu les 4 et 5 décembre à Alger ont appelé à l’élaboration d’une stratégie nationale pour soutenir la propriété intellectuelle en matière d’artisanat.

Dans leurs recommandations issues des trois ateliers qui ont examiné les moyens à même d’élaborer cette stratégie nationale et d’améliorer des plans de commercialisation, de promotion et de créativité dans le domaine de l’artisanat, les participants ont affirmé la nécessité de protéger ce secteur à travers un «cadre législatif clair et adapté».

Ils ont mis l’accent sur le «renforcement de la concertation sectorielle et régionale pour protéger l’activité artisanale, qui reflète notre patrimoine civilisationnel, historique et culturel», rappelant l’importance de mettre au point une «charte de déontologie professionnelle au profit des artisans».

Les participants ont proposé «la création d’un musée de l’artisanat et un village pour la commercialisation du produit artisanal qui bénéficiera d’un label et d’une certification de qualité». En outre, les recommandations ont souligné la nécessité de sensibiliser les artisans à la protection de leurs produits de la contrefaçon et de les encourager à aller vers l’excellence, la créativité et l’inventivité afin d’accéder aux marchés national et mondial.

Toutes les mesures prises par le gouvernement veulent favoriser la transition de ce secteur d’une logique d’offre à une logique de demande, en le réconciliant avec les marchés domestiques et les marchés touristiques et les exigences des marchés de l’exportation. La réhabilitation du patrimoine, des atouts identitaires culturels et des traditions est également inscrite dans les choix de l’artisanat comme secteur porteur. L’artisanat algérien, n’étant pas dénaturé par des productions de masse, a gardé une authenticité et une pureté. Ce qui lui confère des atouts distinctifs d’originalité et d’exclusivité sur lesquels un artisanat différencié pourrait être développé.

L’intensité de la concurrence mondiale sur les marchés d’export, à la fois sur les prix et sur la qualité des produits, oblige les artisans à diversifier de plus en plus leurs produits, à améliorer leur qualité et à identifier leurs caractéristiques spécifiques pour se positionner sur des segments de marché plus rémunérateurs et sécuriser ainsi les débouchés. Dans ce contexte, les indications géographiques permettent de valoriser les différences et les spécificités des produits, le patri-moine local et national, d’augmenter les revenus des artisans et de leur assurer des parts de marché.