Des œuvres plurielles

Conteuse et artiste-photographe, Sihem Salhi expose 16 photos reflétant le patrimoine constantinois au palais de la culture Mohamed El Aïd El Khalifa.

Une manifestation qui durera jusqu’au 31 janvier. A travers des œuvres d’une originalité remarquable, Sihem Salhi tente de raconter, à sa manière, le quotidien d’une ville à travers des balades curieuses dans son patrimoine et son passé. L’on découvre ainsi de magnifiques portraits en noir et blanc de femmes vêtues de la légendaire m’laya. Des prises subtiles, qui racontent une fusion entre le passé et le présent. «Il s’agit d’une fusion entre le passé et le présent, mon propre mélange pour créer un futur meilleur», explique-t-elle devant l’une de ses photos.

Elle a avoué aussi que cette exposition n’a pas de titre, car ce genre de photos ne se différencie pas de l’œuvre littéraire qui peut avoir plusieurs interprétations. «Comme un roman, mes photos sont plurielles, elles peuvent avoir plusieurs explications et interprétations par le public. J’ai envie que ce dernier trouve une partie de sa vie dans mes œuvres. Car les Constantinois ont sûrement traversé tous ces ponts et ces petites ruelles. Face à mes œuvres, leurs souvenirs s’extériorisent involontairement», poursuit-elle. «Mon inconscient se révolte dans le présent, en faisant sortir quelque chose que moi-même je ne sais pas interpréter.

C’est pourquoi je me suis focalisée sur les couleurs sombres, mais j’ai mis au clair ce qui m’a réellement attiré», notera-t-elle. Même l’éboulement des rues et des murs de la vieille ville de Constantine ont trouvé de la place dans les photos de Sihem Salhi. Pour elle, l’effondrement lui-même est une longue histoire à raconter. Cela peut être un état d’abandon ou une marginalisation. D’autre part, la photographe a traité les problèmes de la société, tel le sexisme. «Un artiste n’a pas d’existence sans engagement. Il a toujours son mot à dire à travers son art. Moi je le dis à travers mes photos», a-t-elle confié.