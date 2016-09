Des moudjahidate aux femmes peshmergas qui défient Daech

Réagissez

Portraits de combattantes

Elles s’appellent Sozdar, Zaynê, Rajen, Têkosîn,…, elles sont kurdes et sont «heureuses» d’aller en guerre contre les groupes armés de Daech au Kurdistan irakien.

Leur engagement et leur courage se nourrissent de leur désir de se battre pour chasser un ennemi qui leur prend terre et dignité. Leur bravoure déborde du film documentaire que leur a consacré Zayne Akyol, réalisatrice de Gulistan, terre de Roses, projeté mercredi lors des 14es Rencontres cinématographiques de Béjaïa. Dans les montagnes investies par les guérilléros du PKK où s’organisent les troupes, la caméra de Zayne Akyol s’est posée sur des visages parlants et constants de femmes combattantes, des Peshmergas de l’armée kurde.

Certaines d’entres elles ont la vingtaine et sont parfaitement conscientes d’avoir échangé une vie par une autre. Les mots, les images, les regards, les souffles, les portraits de ces Peshmergas sont saisissants. «J’ai quitté ma mère et je n’ai pas pu lui dire adieu !» témoigne, sans soupir, l’une d’elles, 23 ans, un keffieh enroulé sur la tête. Elles maîtrisent, à envier les hommes, les armes les plus variées, de la kalachnikov à la lance-roquettes, et, dans des moments de relâchement, on se laisse entraîner dans une danse au rythme d’un air du pays. Nous sommes dans le cœur battant du Kurdistan, où les troupes de l’Etat islamique ont pris des villes et des positions.

A la façon d’un reporter de guerre, la réalisatrice s’engage jusqu’aux limites des premières lignes de combat et parfois sur un terrain miné par l’armée de Saddam Hussein, quand celle-ci contrôlait ces territoires kurdes. «La mort a peur de moi, pourquoi aurais-je peur d’elle», dit une Peshmerga après un récit d’affrontements qui rend compte de blessés. «Moi aussi je veux aller en guerre, je ne veux pas rester fixe», souhaite une autre. Au loin, une ville contrôlée par les hommes de Daech qui en ont fait leur QG. De loin, les combattantes les ont à l’œil, aux jumelles ou aux viseurs de leurs armes, en contrôlant leurs mouvements. Elles prennent position dans des tranchées que l’ennemi n’ose pas approcher.

Des béances ponctuent le documentaire et les séquences font des va-et-vient entre récits sur fond de guerre et discours d’amour, de féminité et d’humanisme. Des sourires se dessinent sur les visages de ces femmes courageuses, qui, parfois, ne s’empêchent pas de se moquer de l’ennemi pour affirmer la confiance des troupes kurdes qui ont libéré le village Bakrit des griffes de l’Etat islamique. «Hello Daesh !» lance, le sourire large, une Peshmerga, postée en sentinelle, heureuse, comme ses compatriotes, de prendre les armes.

Le récit prend un autre rythme, les silences et les mouvements de troupes se font persistants. «Demain nous irons en guerre» annonce Sozdar, la Peshmerga en chef, dont le combat et celui des kurdes prennent exemple sur la guerre de libération algérienne, témoigne la réalisatrice. Avant Sozdar, Zaynê, Rajen, Têkosîn… des Algériennes ont connu un tel engagement. Yamina Benhabyles, Toumya Laribi (Baya El Kahla), Nassima Heblal, Houria Abid, Lucette Hadj Ali, Hassiba Abdel Wahab,… ont témoigné de leur expérience dans les maquis algériens devant la caméra de Yamina Bachir Chouikh pour le film Hier, aujourd’hui et demain, projeté juste avant le film kurde.

Le documentaire rappelle dans bien des séquences le film 10949 femmes, de Nassima Guessoum, avec qui il partage d’ailleurs certains personnages, dont Nassima Heblal. Nous retrouvons presque les mêmes témoignages poignants des affres de la colonisation, faites d’humiliation, de torture et de privation de libertés, et la déception post-indépendance.

Mais le documentaire nous apprend également des facettes pas ou peu connues de l’implication de la femme algérienne dans la guerre de Libération nationale. Selon ces témoignages, l’état-major de la Révolution, après avoir exigé le transfert des femmes maquisardes, affectées comme infirmières, vers les frontières tunisiennes et marocaines, a ordonné le mariage des hommes et des femmes du maquis par souci de procréer et assurer le repeuplement de l’Algérie indépendante.

Une des moudjahidate témoigne qu’elle a refusé une demande de mariage d’un chef révolutionnaire, lui répliquant qu’elle n’est pas «une poule pondeuse». Autant que leurs courage et fierté d’avoir contribué grandement à l’indépendance du pays, le documentaire donne à voir aussi une double déception de ces femmes combattantes : celle de n’avoir pas pu sortir de leur infirmerie et d’assouvir leur désir de prendre les armes, d’être au front, comme les femmes peshmergas, leurs cadettes, mais aussi la déception d’une indépendance confisquée.