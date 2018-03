Des lauréats du prix Assia Djebar honorés

Réagissez

Les lauréats du prix Assia Djebar du meilleur roman en tamazight, en l’occurrence Rachid Boukherroub (2015), Lynda Koudache (2016) et Mustapha Zarouri (2017), ont été honorés, jeudi, à l’occasion d’une rencontre organisée par les éditions Anep, à la bibliothèque principale de lecture publique de Tizi Ouzou.

La cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs personnalités dont on peut citer, entre autres, le professeur Abderrezak Dourari, directeur du Centre national d’aménagement linguistique et pédagogique de l’enseignement de tamazight (Cnplet), Salah Belaïd, président du Haut Conseil de la langue arabe et d’autres universitaires, à l’image de Moussa Imarazene, du département de langue et culture amazighes de l’université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou.

Par ailleurs, notons qu’à l’occasion, le directeur des éditions El Amel, Mohamed Si Youcef, a été également honoré pour avoir édité les ouvrages de Rachid Boukherroub et Mustapha Zarouri qui se sont distingués lors du prix Assia Djebar. Ainsi, il est utile de souligner, en outre, que les éditions El Amel, sises à la Nouvelle Ville de Tizi Ouzou, ont publié plus de 1000 livres en 20 ans d’exercice.

«Nous avons publié, depuis 1997, plus d’un millier de livres de différents domaines et en plusieurs langues», a déclaré M. Si Youcef devant une assistance composée de nombreux invités, dont le sénateur Hocine Haroun, l’organisateur du Café littéraire et philosophique, Amirouche Malek, et le propriétaire de la librairie Omar Cheikh. Sid Ali Sekhri et Mohamed Balhi, responsables du département de l’édition à l’Anep et Nabila Goumeziane, directrice de la culture de la wilaya de Tizi Ouzou étaient également présents à cette rencontre.