Des journées théâtrales dédiées aux enfants durant les vacances

Durant les vacances d’hiver, les enfants pourront se payer de...

A l’occasion des vacances d’hiver, la direction du théâtre régional de Mostaganem Si Djilali Ben Abdelhalim a programmé, du 24 au 29 décembre, une série de manifestations et de pièces théâtrales animées par 12 troupes théâtrales nationales, ayant pour but de divertir les bambins de la région en cette pause scolaire.

Ces journées du théâtre pour enfants rendront hommage à une ancienne icône du théâtre enfantin, le regretté Mohamed Ikach dit Hdidouan qui a émerveillé, à l’époque, les cœurs de millions d’enfants par son émission El Hadika Essahira (Le jardin magique).

Cet évènement aura pour mission de «sillonner tout le territoire de la wilaya avec des spectacles dans les théâtres et en plein air», nous informe Cherif Bouguessa, chargé de communication au TRM. Des spectacles qui seront animés par El Moudja de Mostaganem qui jouera sa pièce El Kenkiouanhas, Fen Bladi d’Oran avec sa pièce Boustène El Mahiba, ou encore la troupe Kateb Yacine de Sidi Bel Abbès avec Hikmet El Hacharat, et d’autres troupes venues de Relizane, El Eulma, Sétif et Tiaret.

En outre, des ateliers de chants et de danse et des spectacles de magie sont au programme. Les journées du théâtre pour enfants verront par ailleurs des tournées de clowns, marionnettistes et jongleurs dans les rues de Mostaganem dans le but d’attirer le maximum de public et répandre la gaieté sur toute la wilaya mais aussi pour permettre aux enfants qui ne pourront se déplacer de voir une partie des festivités en bas de chez eux.

Notons que ces manifestations, telle la rencontre des artistes prévue les 23 et 24 décembre, entrent dans le cadre de la préparation de la wilaya à devenir, en 2017, capitale du quatrième art arabe et dont le défi semble très difficile à relever en cette période d’austérité économique.