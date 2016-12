Des étoiles brillent sur Alger

Réagissez

Scène du film Rogue One

Le nouvel épisode de la saga Star Wars, le film Rogue One: A Star Wars Story de Gareth Edwards, deux jours après sa sortie mondiale sera à l’affiche de la salle Ibn Khaldoun le 16 décembre 2016.

Se situant chronologiquement entre La Revanche des Sith (Episode III) et Un nouvel espoir (Episode IV) et avant La Guerre des étoiles (1977), Rogue One : A Star Wars Story raconte le vol des plans de la station spatiale de l’Etoile noire.

Il s’agit de plans que l’on sait être remis de la princesse Leia à R2-D2 dans l’Episode IV, avant d’être capturée par Dark Vador...

Ces informations, qui avaient été dérobées par des rebelles au péril de leur vie et qui ont permis la destruction de l’immense vaisseau de l’Empire, sont au cœur de Rogue One : A Star Wars Story.

C’est le jeune Gareth Edwards, réalisateur de Godzilla, qui a été choisi par Lucasfilm et Disney pour mettre en scène le premier des trois spin-offs prévus autour de la saga Star Wars. Le cinéaste déclare : «Dès lors que j’ai vu Star Wars, je savais exactement ce que je voulais faire pour le reste de ma vie - rejoindre l’Alliance rebelle ! Je ne pourrais pas être plus excité et honoré de participer à cette mission avec Lucas film.» Tatiana Maslany, Rooney Mara et Kate Mara ont chacune auditionné pour le rôle de Jyn Erso finalement revenu à Felicity Jones.

Côté hommes, Joel Edgerton, Dominic West, Mark Strong, Taylor Kitsch, Joel Kinnaman, Sam Worthington, Charlie Hunnam et Gerard Butler ont, chacun, été plus ou moins pressentis pour jouer un personnage présent dans Rogue One : A Star Wars Story. Il faut remonter au tout premier épisode de la saga Star Wars pour comprendre. Après la bataille de Yavin, à la fin de l’Episode IV, et la destruction de l’Etoile noire par les X-Wing des rebelles, les survivants du raid sont sélectionnés pour constituer un escadron d’élite, la fine fleur des pilotes de la Rébellion : l’Escadron Rogue. Parmi eux se trouvent notamment Luke Skywalker (le premier chevalier Jedi de l’escadron) et Wedge Antilles (le seul pilote à avoir participé –et survécu- aux destructions des deux étoiles de la mort coup sur coup).

C’est le chef de cet escadron (poste assuré successivement par Luke et par Wedge), que l’on appelle Rogue One (ou Rogue Leader). Entre autres batailles et missions de sauvetage, l’Escadron Rogue participe à la grande bataille de Hoth contre les quadripodes impériaux, que l’on peut voir au début de L’Empire contre-attaque, et bien sûr à la bataille d’Endor, pour la destruction finale de l’Etoile de la mort dans Le Retour du Jedi.

SCÈNES D’ACTION RÉALISTES :

Rogue One : A Star Wars Story a été conçu dans une optique plus réaliste, avec moins de magie et de force et plus de batailles. L’ambiance du film se situera entre Il faut sauver le soldat Ryan, La Chute du Faucon Noir et Zero Dark Thirty, soit trois films possédant des scènes d’action aussi impressionnantes que réalistes. On le sait désormais, Dark Vador fera son grand retour sur grand écran dans Rogue One. S’il a été interprété à l’écran par David Prowse puis Hayden Christensen, c’est la voix puissante et caverneuse de James Earl Jones qui a tant marqué les fans.

Ce dernier prête à nouveau sa voix au grand méchant de la saga, qui est cette fois physiquement incarné par Spencer Wilding, un acteur gallois de 44 ans méconnu du grand public. Ses faits d’armes se résument à des petits rôles dans Game of Thrones (Un marcheur blanc) ou Dr Who. Vous avez toutefois pu le remarquer dans le blockbuster Les Gardiens de la galaxie. Spencer y incarnait le garde de la prison de Kyln qui pique le walkman de Star-Lord. Rogue One: A Star Wars Story devait marquer la seconde collaboration entre le metteur en scène Gareth Edwards et le compositeur Alexandre Desplat après Godzilla en 2014. Malheureusement, le calendrier de tournage du blockbuster étant très changeant, notamment en raison des différents reshoots, ce dernier a dû abandonner son poste en faveur de Michael Giacchino.

Desplat hérite toutefois d’une autre super-production, le musicien va, en effet, s’occuper de composer la musique de Valerian de Luc Besson. L’Australien Ben Mendelsohn incarne le méchant du film. Révélé au public international, avec Animal Kingdom, dans lequel il campait un terrifiant gangster héroïnomane et meurtrier, l’acteur a depuis enchaîné les rôles de bad guy, à l’image de Danny Rayburn dans la série Netflix Bloodline. Le réalisateur Gareth Edwards explique le sens du titre selon lui : «Rogue est parfois employé comme appellation militaire, mais comme il s’agit du premier film à sortir des rails et ne pas vraiment faire partie de la saga – ou plutôt de l’histoire d’Anakin – c’est donc le ‘‘rogue one» (comprendre «premier en marge», ndlr).»

In allocine.fr/synthèse K.S.



Salle Ibn Khaldoun

12, rue Docteur Saâdane-Alger

A l’affiche le film Rogue One : A Star Wars Story de Gareth Edwards avec Felicity Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn



Le 16 décembre à 17h30 et 20h

Le 17 décembre à 13h30 et 19h

Du 18 au 22 décembre à 13h30 et 19h

Le 24 décembre à 15h30

Du 25 au 29 décembre à 15h30

Le 30 décembre à 15h30

Prix : 700 DA