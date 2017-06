Des aides au profit des artistes Aouinet et Blaoui El Houari

Réagissez

Des aides financières ont été remises, avant-hier, à l’artiste oranais, Blaoui El Houari, et au chanteur, Aouinet Houari, par la délégation conduite par le ministre de la Culture Mihoubi Azzedine, du directeur général de l’Office national des droits d’auteur, M. Bencheikh, et du directeur régional de l’Office d’Oran, M. Belhachemi. Cette délégation, en visite privée à Oran, s’est rendue à l’hôpital régional de la police pour s’enquérir de l’état de santé du chanteur et danseur Aouinet, hospitalisé suite à un cancer du poumon. «Un suivi quotidien et permanent est assuré par les responsables de l’ONDA», a affirmé le ministre, précisant qu’un intérêt particulier est accordé à la prise en charge sociale et autre de tous les artistes au niveau national. Le Conseil national des arts et des lettres a délivré, depuis sa création il y a quatre ans, plus de 6000 cartes d’artiste, et ce, sur la base de dossiers que doit constituer la corporation. Celle-ci peut bénéficier d’une série d’avantages, a noté le ministre. Pour sa part, le DG de l’ONDA a également insisté sur les efforts consentis en matière de prise en charge, en rappelant le fonds social destiné à l’aide aux artistes dans le besoin installé, depuis des années, par l’ONDA.