Réagissez

L’ambassade du Japon en Algérie a organisé, mardi dernier, une soirée gastronomique à la résidence. L’ambassadeur, Masaya Fujiwara, a déclaré dans son allocution : «Depuis que j’ai pris mes fonctions en tant qu’ambassadeur du Japon en Algérie, c’est la deuxième fois que nous organisons un événement gastronomique à Alger.

L’année dernière, nous avons invité la maison Toraya à venir en Algérie afin de présenter les wagashis, c’est-à-dire les gâteaux japonais, à nos amis algériens. Ce soir, nous vous présenterons la gastronomie japonaise en général en utilisant des ingrédients que l’on peut trouver en Algérie.»

Selon lui, «on peut sentir la beauté de la nature et l’expression de la saison à travers l’art de la présentation, quelques fois orné de fleurs et de feuilles de saison. La culture gastronomique japonaise a été élevée intimement avec les événements annuels. Ceci a toujours aidé à approfondir les liens des familles en partageant la nourriture qui est le bienfait de la nature».

Afin de présenter et partager cette culture, des chefs de l’école de cuisine Ishii Gakuen sont venus en Algérie afin de faire une démonstration de cette gastronomie en utilisant des ingrédients locaux. Ces chefs sont passés à l’école de cuisine de Mme Benbrim le 6 novembre et ont animé un atelier de cuisine japonaise avec les stagiaires de l’école. Depuis quelques années, la popularité de la gastronomie japonaise connaît une envolée spectaculaire un peu partout dans le monde.

Le régime alimentaire japonais n’est pas riche en calories d’une manière générale, ce qui explique la moindre prévalence de l’obésité parmi les Japonais. C’est l’une des principales raisons de l’intérêt mondial pour l’alimentation japonaise. Mais aujourd’hui, l’attention se porte également sur les ingrédients utilisés.

En plus, pour séduire les touristes, la cuisine est devenue un argument de choc. Tokyo est parmi les premières villes du monde pour le nombre de restaurants étoilés et reconnus au plan international. Les restaurateurs japonais inventent une cuisine nouvelle, avec un mélange de tradition et d’innovation.

La présentation des mets est tout aussi importante que leur saveur. Un grand auteur japonais, Tanizaki, disait que «la cuisine japonaise n’est pas quelque chose qui se mange, mais qui se regarde». Elle a été classée comme patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’Unesco en décembre 2013 et est un symbole de la culture et de la tradition japonaises. Elle est un ensemble riche de savoir-faire, de connaissances et de traditions liés à la préparation et à la consommation d’aliments, et au respect des ressources naturelles.