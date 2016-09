Décès de l’universitaire et poète algérien Hamid Nacer-Khodja

Réagissez

L’universitaire, critique littéraire et poète algérien Hamid Nacer-Khodja est décédé, dans la nuit de vendredi à hier, à Djelfa à l’âge de 63 ans, des suites d’une maladie, a-t-on appris auprès de son entourage.

Spécialiste incontesté de l’œuvre du poète algérien Jean Sénac à laquelle il voua la majeure partie de ses écrits et travaux universitaires, Hamid Nacer-Khodja, né en 1953 à Lakhdaria (Bouira), exerçait comme enseignant à l’université de Djelfa. Il avait occupé auparavant des fonctions dans l’administration locale après des études à l’Ecole nationale d’administration (Ena). Egalement poète, il publie ses premiers écrits dans les années 1970 aux côtés de Youcef Sebti, de Hamid Skif et d’autres dans Anthologie de la nouvelle poésie algérienne, un ouvrage dirigé par Jean Sénac dont le défunt fut aussi l’ami et un des légataires universels après son assassinat à Alger en 1973. On lui doit, notamment, d’avoir réuni en 1999 tous les recueils publiés de Sénac en un seul volume critique, ainsi que des essais et un récit (Albert Camus, Jean Sénac, ou le fils rebelle en 2000, Jumeaux en 2012), à en plus de nombreuse contribution critiques dans la presse et les colloques universitaires.