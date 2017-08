Décès de l’écrivain et scénariste polonais Janusz Glowacki

Réagissez

L’écrivain polonais Janusz Glowacki, auteur notamment de scénarios pour le grand metteur en scène Andrzej Wajda, est décédé samedi à l’âge de 78 ans, a déclaré son épouse citée par les médias polonais. Né en 1938, Glowacki, dont les romans et pièces de théâtre ont été traduits en plusieurs langues, est aussi connu pour ses scénarios, dont La chasse aux mouches (1969) et L’Homme du peuple (2013) sur Lech Walesa, pour des films du maître incontesté du cinéma polonais, Andrzej Wajda. Lors de l’introduction de la loi martiale par le général communiste Wojciech Jaruzelski le 13 décembre 1981, Glowacki, alors en voyage à Londres pour la première d’une de ses pièces de théâtre, décide de ne pas rentrer en Pologne. Il s’installe à partir de 1983 à New York, où il se consacre principalement au théâtre. Ses pièces comme La chasse aux cafards (1986) et Antigone à New York (1992), sont particulièrement bien accueillies par les critiques américains et lui valent plusieurs récompenses importantes, dont les American Theatre Critics Association Award, John. S. Guggenheim Award, Hollywood Drama-Logue Critics Award et National Endowment for the Arts. Il a également obtenu en 2005 le Prix du ministre polonais de la Culture, ainsi que plusieurs prix étrangers, notamment en Grande-Bretagne et en France.