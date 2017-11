Débarquement des Alliés en Algérie en 1942

Réagissez

Les ambassadeurs britannique et américain en Algérie organiseront une série de commémorations du 8 au 10 novembre 2017, à la mémoire des personnels militaires et civils qui ont perdu la vie en participant au débarquement des Alliés en Afrique du Nord en 1942, pendant la Seconde Guerre mondiale.

Ces événements ont marqué un tournant dans la Seconde Guerre mondiale. Les débarquements, nommés «Opération Torch», visaient à fournir aux Alliés un point d’ancrage en Afrique du Nord, d’où ils pouvaient avancer vers l’Est, en Tunisie, préparant le terrain pour d’autres débarquements en Sicile et finalement en Normandie, menant à la défaite des forces de l’Axe en Europe. Les débarquements en Algérie ont eu lieu à Oran et Alger lors de la phase initiale de l’opération, le 8 novembre 1942. Les Alliés ont rapidement réussi à sécuriser ces ports d’embarquement-clés, puis débarquer des navires et des troupes à Béjaïa et Annaba pour permettre l’avancée vers l’Est. Au cours de l’opération, des centaines d’hommes ont perdu la vie sur terre et en mer. La semaine des activités marquant le 75e anniversaire des débarquements comprendra des cérémonies commémoratives à Oran, Alger, Béjaïa et Annaba.

En outre, l’Institut national d’études de stratégie globale (Inesg) à Alger organisera un colloque avec des historiens en Algérie, intitulé «8 novembre 1942: les ramifications d’hier et d’aujourd’hui ».