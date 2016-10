De l’impossibilité d’aimer...

Réagissez

Mohamed Khan, l’un des maîtres du cinéma du réel dans les pays arabes, adore filmer en plongée.

Son souci a été toujours d’explorer la société égyptienne et, par extension arabe, ses tourments, ses rêves, ses craintes et ses douleurs. Dans La fille de l’usine, projeté en hors compétition au 2e Festival de Annaba du film méditerranéen, lundi soir au théâtre régional Azzeddine Mejdoubi, le cinéaste égyptien, disparu en juillet 2016, dresse un portrait presque cruel de l’Egypte contemporaine.

Pas besoin de faire un discours politique ou d’éditer des milliers de pages d’analyse académique, il suffit seulement de suivre les pas de Hiyam (Yasmeen Raess), une ouvrière dans une usine de textile, pour mieux comprendre la mécanique sociale. Face aux machines à coudre, les filles parlent d’amour et de vie meilleure. Toutes, ou presque, cherchent «le chevalier» de leurs rêves, évoquent le mariage. Et quand l’ingénieur Salah (Hany Adel), chef d’atelier, débarque, Hiyam est prise par le désir de faire sa connaissance. Elle veut vivre une histoire d’amour comme les filles de son âge. Son amie Nasra (Ibtihal El Serety) essaie de la prévenir mais Hiyam est déjà assise sur un nuage rose. La réticence manifeste de Salah ne la dissuade pas.

Les choses évoluent ensuite plus rapidement. Dans le quartier, la tante de Hiyam (Salwa Mohamad Ali), une femme divorcée, a des difficultés avec sa fille, une adolescente, qui ne comprend pas pourquoi sa mère rentre tard à la maison. La mère de Hiyam (Salwa Khatab) s’est remariée avec un homme plus jeune qu’elle et de corpulence faible. Elle entre parfois en conflit avec sa sœur. «Toi au moins tu as un homme ! », lui crie-t-elle. Hiyam nourrit son imagination avec des mélodrames des années 1950 vus à la télévision. Elle a une téléphone portable mais vit dans une certaine nostalgie. Pas de facebook ni de SMS. Mohamed Khan complète parfois les dialogues avec des anciennes chansons d’amour, dont le célèbre El houb koulou d’Oum Kalthoum, comme pour pleurer sur une époque révolue. Al zaman al jamil ! Hiyam découvre au fil du temps que l’amour est un rêve lointain, surtout que sa mère l’accuse d’avoir violé le code d’honneur de la famille. Ce code non écrit mais que tout le quartier connaît et respecte.

Du moins en apparence. C’est là que la grand-mère intervienne en gardienne de «la morale publique» pour punir sa petite-fille. La matriarche ne veut rien savoir. Pas de place pour les sentiments chez elle, elle n’a aucune pitié pour Hiyam qui, chaque jour, lui achète le pain. Non, Hiyam n’a pas le droit d’aimer. Hiyam doit juste travailler, manger et dormir. Les hésitations de Salah soulignent que même l’homme est victime du regard de l’autre, d’une société qui étouffe les individus. Pauvres et faibles, Hiyam autant que Nasra n’ont pas la force de faire bouger les lignes, de défier l’ordre établi. Ni Salah d’ailleurs. Salah, Hiyam et Nasra vivent avec leur mère.

Le père n’est pas là. L’absence du père est un trait commun au cinéma arabe de ces dernières années. Le drame romantique de Mohamad Khan, écrit par Wiam Souleyman, critique, sans verser dans le discours féministe, l’attitude réprobatrice de la société, représentée autant par le quartier populaire où vit Hiyam que par l’usine, vis-à-vis de la femme. Il y a également une volonté de dénoncer le comportement de la femme elle-même. Les quolibets des ouvrières de l’usine, les remontrances de la grand-mère, les agressions verbales de la mère, les mensonge de la tante rappellent que l’ennemi de la femme peut être une autre femme. Un ennemi intérieur redoutable. «Parce que la masculinité existe également chez les femmes. La scénariste s’est inspirée de certains faits réels plus graves de ce que vous avez vu dans le film. Des filles ont vécu de terribles histoires.

Les choses se compliquent souvent à cause de l’ignorance et de l’absence de conscience», a souligné Ibtihal El Serety, lors d’une rencontre avec la presse après la projection du film. Elle a relevé que Mohamad Khan était un cinéaste discipliné, qui prenait le temps de préparer les films et qui insistait sur le respect des rendez-vous de tournage. «Mais nous avons travaillé dans la bonne humeur et dans une certaine positivité. Mohamed Khan nous mettait à l’aise. Je dois être chanceuse d’avoir travaillé avec lui.

C’est l’une des plus importantes expériences de ma vie», a déclaré la comédienne, fille de deux artistes de renom Nadia Lotfi et Sameh El Serety. «Dès le début, j’ai voulu avoir ma propre carrière artistique sans que l’on dise, je suis la fille de... C’est pour cette raison que je me suis toujours présentée sous le prénom de Ibtihal, sans préciser le nom de famille», a-t-elle relevé. Elle a rappelé que le film n’a pas bénéficié d’un grand budget, malgré la renommée du cinéaste. Selon elle, les films commerciaux ont plus de chance d’avoir de l’argent. Dans ses précédents films, Mohamed Khan s’est beaucoup intéressé à la question de la femme comme dans Les rêves de Hind et de Camélia et Un oiseau sur la route.