Réagissez

Forte émotion d’Annie lors d’une rencontre...

Rhizome, l’Algérie au cœur est un livre qui dépoussière les mémoires et ravive le émotions.

On n’oublie pas les combats et les luttes fratricides qui ont traversé les peuples français et algérien. L’histoire a tranché. Il reste des regards, des sourires, des émotions, des retrouvailles, des solidarités qui sont nées de l’amour de cette terre et des ces gens qui ont tant donné et tant souffert…», écrit en postface Jean Kouchner, journaliste et secrétaire général de l’Union internationale de la presse francophone, à propos de Rhizome, l’Algérie au cœur, un opuscule d’Annie Séquier-Blanc. Un livre qui dépoussière les mémoires et ravive les émotions.

Douloureusement. L’histoire d’Alain, l’enfant de Bône. Une ville qu’il a dû quitter un mois d’août 1964, à l’âge de 16 ans. «Et si nous faisions la prochaine maison d’accueil des familles d’enfants malades à Bône, à Annaba ?», dit alors Annie à Alain, le jour de ses 56 ans déjà. Une date mémorable. Annie, cette femme de cœur et d’action, décorée de la Légion d’honneur, entre autres.

Elle est présidente de la Pasquière, une maison d’accueil à Montpellier pour personnes hospitalisées. Après Ankara, Rabat et Marrakech, elle décide d’en ouvrir une à Annaba, comme le souhaitait «sa sœur de cœur», Malika Hannoune, décédée aujourd’hui, après y avoir contribué avec amour et dévotion.

Et Annie ira à Annaba pour écrire une note d’espoir pour les familles de malades et «arranger» des retrouvailles entre deux adolescents d’antan, Alain et son ami Annis. Le voyage commence en novembre 2005 à l’aéroport de Marseille-Marignane. Deux heures dans le ciel avant la «reconquête» de Annaba. Un prélude à des souvenirs, des réminiscences, émotions, des larmes. Le passé, l’instant présent, l’avenir immédiat s’embrassent, s’embrasent. La suite, ce sont les coïncidences et le hasard des rencontres…

«Je suis partie à Annaba dans l’inconnu, avec une forte charge émotive, c’était un défi pour moi, y aller avec un objectif humanitaire, d’abord, puis retourner dans le pays d’Alain, vers ses racines», rappelle Annie, dans sa conférence animée à la librairie Alili, sur invitation de l’Institut français.

Au départ de ce destin, c’était la rencontre de deux femmes, Annie et Malika, deux cultures, un même combat, séparées par la mer. Par la suite, c’est l’échafaudage des tréteaux d’une réconciliation entre deux peuples. «Il faut passer à autre chose, à la reconstruction, n’oublions pas que l’arbre, à l’origine, était une graine», affirme, avec optimisme et grandeur, Annie Séquier-Blanc.