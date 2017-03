Réagissez

L’établissement Arts et culture de la wilaya d’Alger recrute, sous la direction artistique de la chorégraphie Ahmed Khemis, des danseurs — élèves de 18 à 30 ans. Il s’agit d’une formation avec un volume horaire entre 20 et 30 heures par semaine, qui abordera les différents genres de danse ainsi que la pratique d’autres formes artistiques complémentaires nécessaires pour stimuler l’intelligence, la connaissance et la créativité.

Danse classique, contemporaine, acrobatie/cirque, improvisation (autres, selon professeurs invités et opportunités). Costumes, décors, mise en scène : une formation initiale est nécessaire pour avoir une approche aussi exhaustive que possible de l’environnement de la danse. Histoire de l’art : il s’agira de re-situer la danse dans un contexte général de l’art algérien et maghrébin (arts plastiques, littérature, musique, etc.) et des grands mouvements artistiques mondiaux. Le(a) candidat(e) est appelé(e) à déposer un CV artistique muni d’une photo (sur scène ou simplement debout) avec un CD contenant une à 2 minutes de solo (vidéo) (facultatif) et ainsi le remplissage d’une fiche de casting sur place lors du dépôt au centre culturel Mustapha Kateb, sis, 5 rue Didouche Mourad, Alger ou sur l’adresse mail : algercast2017@gmail.com. Une présélection sur dossier sera faite par l’équipe artistique afin de programmer une audition. Délais de dépôt : jusqu’au 16 mars 2017.

Pour plus d’informations appelez-le : 0560923719.