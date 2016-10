Dans une ambiance ensorceleuse

Réagissez

Amel Boutebba, Sihem Kennouche et Halima Hamdane

Amel Boutebba, Sihem Kennouche et Halima Hamdane

Il y avait une belle ambiance, samedi soir, dans le cadre feutré du Théâtre régional de Constantine.

Une présence d’un public passionné qui n’a pas regretté d’avoir fait le déplacement pour assister à l’ouverture de la 6e édition du Festival international du conte. L’événement, parfaitement organisé par l’association culturelle Kan ya ma kan, en valait mille chandelles. Et pour taper fort, la première soirée a été d’un menu très consistant, mais aussi captivant. L’honneur est revenu à une grande dame du conte au Maghreb et dans le monde, une habituée des grands événements, la Marocaine Halima Hamdane, avec son inimitable talent et sa parfaite maîtrise des techniques de l’art de raconter des histoires, mais surtout avec son charmant accent marocain.

A travers la lecture d’un texte intitulé La cafétéria des intellos, écrit par Ahmed Raïs Fayçal, président de l’association Kan ya ma kan, Halima a su captiver l’attention du public en insérant deux contes populaires. Le public, qui a découvert aussi à l’occasion de cette soirée les talents de conteuse de la Tunisienne Amel Boutebba, est resté accroché aux récits du pauvre homme et son destin et celui de la mère et sa bru.

Le must de cette soirée d’ouverture a été sans conteste la surprise offerte par Sihem Kennouche, qui a proposé un spectacle inédit avec la troupe des «Ouasfane Dar Bernou», dirigée par le maître du goumbri, Mouloud Touhami. Une fort belle manière de raconter de Brahim, «Prince de Tambouctou», qui a erré dans des contrées, avant de se faire prisonnier puis emmener comme esclave en Amérique, et finira par revenir vers son pays, mais il mourra sur un bateau.

Le Festival international du conte organisé sous le thème «Femmes de contes», se poursuivra jusqu’au 26 octobre en cours à travers des soirées abritées chaque jour à 19h au Théâtre de Constantine, avec la participation de grandes figures du conte, dont Shirine Al Ansary (Egypte), Amal Boutebba (Tunisie), Hala Jalloul (Syrie), Sabah Maache (Maroc), Halima Hamdane (Maroc), Marianne Sytchkov (Russie), Sihem Kennouche et Amine Hamlili (Algérie). Une séance spéciale pour enfants est prévue mardi à 15h au Palais Ahmed Bey de Constantine.