La dimension religieuse dans la propagande de Daech : la violence entre idole et icône» est le titre de la communication élaborée récemment par Malika Belgacem, doctorante en sciences de l’information et de la communication, à l’université d’Alger, et membre associée du laboratoire Prim (Pratiques et ressources de l’information et de la médiation) de l’IUT de l’université François Rabelais de Tours, lors d’une journée d’étude sur le décryptage de la propagande djihadiste organisée par l’IUT de Marne-la-Vallée.

La problématique de cette étude s’est articulée autour des dimensions religieuse et idéologique dans la propagande de l’organisation de l’Etat islamique à travers le texte, la langue et l’image de son discours. L’objectif de cette communication, comme il a été démontré, est de comprendre comment Daech utilise la propagande pour consolider sa présence sur le terrain.

Car le discours, en paraphrasant le penseur et philosophe français, Michel Foucault, dans sa relation avec les moyens d’information, représente la force et le pouvoir. Cette étude a mis l’accent sur les principaux concepts qui définissent la pensée fondamentaliste extrémiste, à savoir l’universalité de l’islam, l’état d’ignorance du monde, le djihad et la paix et comment Daech mobilise ces concepts religieux pour faire valoir une vision islamiste iconoclaste (wahhabiste, salafiste), à l’opposé d’une vision iconophile (prônée par la mouvance laïque et le soufisme).

La deuxième partie de cette recherche a porté sur l’analyse filmique et sémiologique de deux vidéos de Daech : l’exécution du pilote jordanien, Muradh El Kassasbah, intitulée «Chi’faa Assodor» et l’exécution de 21 Coptes égyptiens, intitulée «Message signed with blood to the nation of the cross», soit Message signé avec du sang pour la nation des croisés. Il a été prouvé, à travers cette analyse, que la propagande mobilise le système de valeurs et les références idéologiques de l’émetteur, l’Etat islamique et l’analyse de la structure de ces deux messages illustrent que le discours de propagande est fondé sur une binaire d’opposition (croyants/ djihadistes) contre (renégats/ croisés). De ce dualisme, qui constitue la structure centrale du discours de propagande de Daech, découlent d’autres oppositions. Le nous, l’Etat islamique, par opposition au vous, «l’Alliance diabolique», soit les Etats-Unis et ses alliés.

Le récit du discours de l’organisation de l’EI met en relief le changement qui doit être opéré pour «délivrer» l’humanité de l’état d’ignorance de l’islam et de la domination du matérialisme. Le vous, les Etats-Unis et ses alliés, représente le «déséquilibre» et le nous, l’organisation de l’Etat islamique, va rétablir l’ordre, par le djihad, pour atteindre le monde de la paix.