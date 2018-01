Réagissez

Des activités sportives en hommage au chantre de la chanson kabyle, Matoub Lounès, ont été organisées, samedi, à Tizi Ouzou, à l’initiative d’un groupe de jeunes, à leur tête Mustapha Mazouzi, journaliste sportif et ancien délégué du mouvement citoyen des Archs.

Il s’agit, entre autres, d’un tournoi de football qui a eu lieu à la salle omnisports du stade de 1er Novembre, dans une ambiance de fête et en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, du président de la Fédération algérienne de football, Kheireddine Zetchi et du wali de Tizi Ouzou, Mohamed Bouderbali.

Les anciennes figures emblématiques du sport en Algérie, à l’image de Lahcene Lalmas, Saïd Allik et l’ancien arbitre international Mohamed Hansal ont assisté à ce tournoi qui avait mis aux prises l’équipe des vétérans de l’USM El Harrach et celle de l’USMA dans une partie de football très passionnante. Puis, le public a assisté à un autre match entre l’équipe Les amis de Matoub et celle de la sélection de la presse.

Et ce, avant la rencontre, très attendue par l’assistance, des anciens internationaux et les joueurs de Jumbo Jet avec la participation de Ali Bencheikh, Mourad Amara, Hakim Medane, Moussa Saib, Noureddine Driouche et Djamel Menad.

D’autres invités étaient aussi conviés à cet hommage, dont on peut citer, entre autres, Amar Haouchine, ancien capitaine de la JSK, Rachid Asma, actuel président de la ligue de football de la wilaya de Tizi Ouzou, le chanteur Farid Ferragui et Belaïd Abrika, enseignant à l’université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou et ancien délégué du mouvement citoyen des Archs.

Par ailleurs, notons que la rencontre était très conviviale dans la mesure où elle a regroupé les amis et les fans de Matoub Lounès autour d’un tournoi de football organisé à l’occasion de l’anniversaire de la naissance du Rebelle, qui aurait eu 62 ans aujourd’hui. Malheureusement, il a été ravi aux siens par les forces du mal un certain 25 juin 1998.