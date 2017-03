Culture : Coup d’envoi du festival du conte demain

Réagissez

La 11ème édition du festival du conte d’Oran se tiendra, cette année, du 13 au 18 mars, dans différents espaces culturels, a indiqué un communiqué de l’APC d’Oran.

L’inauguration aura lieu, demain, à la salle d’exposition de la mairie, au boulevard de la Soummam. Organisé par l’association oranaise de promotion de la lecture enfantine Le Petit Lecteur, le festival est devenu au fil des ans un rendez-vous incontournable pour les professionnels et amateurs du conte. «Les établissements communaux, comme le conservatoire Ahmed Wahbi, les centres culturels Ibn Mahrez (centre-ville) et Seghier Benali (Petit lac) seront mis à la disposition de l’association pour accueillir les jeunes et leurs parents, invités aux spectacles de contes. Le théâtre régional d’Oran (TRO) Abdelkader Alloula et l’Institut français, le centre culturel d’Es-Senia sont également mobilisés pour abriter des scènes sur le même thème, selon la même source.

Un riche programme d’animation culturelle est programmé dans le cadre de ce festival. Cette édition verra la participation de 25 artistes conteurs de différents pays d’Afrique (Mauritanie, Congo Brazzaville, Cameroun), de France, du Liban et des villes d’Algérie. Pour cette 11ème édition, les conteurs seront présents dans les écoles, les centres culturels, les instituts et associations partenaires dans la wilaya d’Oran. Les conteurs feront aussi un passage à l’institut des langues étrangères ILE, l’ENPO (Ecole nationale polytechnique Oran), l’Association Numidia, le jardin public la Roseraie, le jardin Ibn Badis (ex - promenade de Létang), le centre culturel de Boutlélis, la bibliothèque municipale d’Es-Sénia, la bibliothèque municipale d’Aïn El Beida et même dans le tramway. De même, ils iront à la rencontre des férus du conte dans les wilayas limitrophes de Sidi Bel Abbes, Mascara, Mostaganem et Aïn Témouchent.