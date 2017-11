Coup de gueule de Sonia au pluriel

Réagissez

Des parutions qui font non seulement la une dans nombre de pays, mais deviennent de très grands problèmes accaparant, de plus en plus, l’attention de la sphère politique.

Par sa longue expérience de professeure de français, des contacts quotidiens et permanents avec les femmes et en premier lieu celles qui ont fréquenté le centre d’écoute Nedjma, Yasmina Mechakra a osé franchir la ligne rouge, casser des tabous et pointer du doigt une pandémie faisant de plus mal à une société amnésique, où l’homme devient le prédateur de l’amour et de la beauté. Dans son récit captivant et émouvant à la fois, l’auteure met au jour les supplices d’une femme violentée, brimée et brutalisée par ce faux viril, son compagnon de toujours. A travers un excellent récit de 320 pages, Yasmina Mechakra a voulu mettre en exergue le courage de cette frange de la société meurtrie dans sa chair, et rendre par là même hommage à toutes les Sonia qui se rebiffent pour ne plus être battues. Elle le dit d’ailleurs: «Ce livre est un hommage à toutes les femmes qui ont fréquenté le centre d’écoute Nedjma. Celles qui sont venues pour ‘vider leur sac’ parce qu’elles n’en pouvaient plus.

Celles dont la patience a atteint les limites. Celles qui ont franchi le pas de venir au centre pour ne pas tout abandonner et quitter leur foyer.» Touchant, le sujet abordé par Yasmina Mechakra ne devant plus être seule à montrer du doigt publiquement les misères faites à cette orpheline, à la jeune fille mariée à 16 ans, à la femme au foyer ou travailleuse devant indéfiniment se soumettre à un père, un frère ou un mari violents. A travers, un excellent ouvrage, l’auteure milite pour un vivre-ensemble dans la sérénité, d’autant que Sonia d’ici et d’ailleurs ne cherche aucunement à dompter ce «mal», mais à être, en toute légitimité, son égale. Bref, le roman de Yasmina ne raconte pas en vérité le calvaire de Sonia, il met en évidence le mal-être d’une caste de masculin, avec ou sans (s), ne sachant pas apprécier la beauté, la douceur, la sensualité de leur ombre. Attachant et émouvant à la fois, ce roman se lit d’une traite. A lire absolument …