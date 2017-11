Coup de gueule de Brahim Tayeb sur Facebook

Réagissez

L’albums Sighed itran ik est depuis plus de deux mois sur le marché du disque.

C’est un travail dans lequel l’artiste s’est investi corps et âme, sans parler de l’investissement financier sur lequel je pourrai revenir prochainement. La pochette de l’album elle-même est une œuvre d’art conçue par un grand artiste. Le photographe Chérif Lahlou que je remercie et salue. Le coût de l’impression de la pochette de l’album est deux fois plus chère que les jaquettes courantes. Nous l’avons fait avec nos propres moyens, par respect d’abord à l’art, à notre langue, notre culture, enfin, bien entendu, au public. Cet album, depuis le deuxième jour de sa mise en circulation, on le trouve sur le web de façon complète.

Les utilisateurs le téléchargent, bien sûr gratuitement. Les personnes, qui ont mis ce travail ou d’autres travaux sur le web de cette manière-là sont en train de donner des coups de poignard dans le cœur de la création et de la production artistique. Inutile de nous faire croire que c’est promotionnel. Quant à ceux qui téléchargent gratuitement et qui écoutent et réécoutent sans se donner la peine d’aller chercher le disque légalement, ils peuvent croire et s’imaginer en train de siroter le flux de sang du cœur de la création artistique qui a bien été poignardée.

Je ne regrette rien pour l’art rien pour taqbailit iw...

Je regrette de constater qu’il suffit de trouver une occasion pour voler. On ne s’en prive pas.

Alors cessons de crier que nous sommes les victimes du vol de nos gouvernants. Chacun vole au niveau de son palier. Pour vu qu’il trouve de quoi voler.

l' est amer de constater également que le respect manifesté au public dans cette œuvre n’est pas vraiment perçu.

A croire que je me suis trompé d’époque.

A bon entendeur...