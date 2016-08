Coup de cœur pour la troupe de Médéa

Réagissez

Les planches résonnent à Médéa

Lors de la deuxième journée de compétition du Festival national de théâtre amateur (FNTA), c’était au tour de l’association Akwas Mawahib Echebbab de la wilaya de Médéa de faire son entrée sur scène avec leur toute nouvelle production, qui a pour intitulé 107.

Une pièce qui est, sans doute, le coup de cœur du public. Cela n’est pas étonnant quand on connaît tout le talent du metteur en scène, scénographe et scénariste de la pièce, Haroun Elkilani, auteur de l’excellentissime pièce Saouid, produite il y a quelques années et qui fut fâcheusement victime de la censure.

Dans la pièce 107, on est projetés dans un avenir lointain. C’est l’histoire d’un gardien de cimetière (Zoubir), qui tient sur son lieu de travail un commerce de fortune, où il vend des sandwichs de saucissons. A cette époque-là, les cimetières étaient tellement pleins que l’on a décidé d’avoir recours à la crémation et les cendres des défunts étaient mises dans des récipients numérotés et sans noms. Un jour, un homme (mouwadif fil houkouma), un employé au gouvernement, vint chercher les cendres de sa femme, lesquelles sont gardées dans un récipient numéroté 107, pour se recueillir.

En finissant, et avant de prendre le chemin du retour, il décide de se payer un sandwich de saucisson chez Zoubir et commence à se vanter et dire au gardien du cimetière qu’il est puissant et qu’il a des contacts, mais tout cela grâce à sa femme qui l’a aidé à gravir les échelons. Pendant ce temps-là, un autre homme arrive cherchant le récipient de sa femme pour se recueillir… et là, surprise : le récipient de la femme du deuxième homme est également numéroté 107.

Un choc entre les deux hommes qui découvrent qu’ils avaient la même femme et que celle-ci avait bien caché son jeu. L’employé au gouvernement cherche à intimider le second par son statut avant que ce dernier lui annonce qu’il était «Ouazir Edawla», ministre au gouvernement. Les deux sidérés se mettent à essayer de comprendre comment tout cela est possible avant qu’un troisième homme, encore plus puissant que les deux premiers, vienne aussi demander le récipient 107.

Outre son côté burlesque qui fait qu’on passe un agréable moment en la regardant, la pièce 107 va sur un terrain peu exploité jusqu’à présent dans nos textes théâtraux : le rôle de la femme dans le jeu de pouvoir. Quant à la prestation des comédiens, leur jeu exact et excellent a fait croire au spectateur qu’ils étaient en train de voir un théâtre professionnel et nullement amateur. Un vrai coup de cœur du public qui a applaudi fort durant toute la pièce. La troupe de théâtre de la wilaya de Médéa sera présente prochainement au Festival national de la comédie à Médéa.