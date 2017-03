Coup d’envoi des chants et musiques du M’zab

Réagissez

C’est en présence du wali de Ghardaïa , Azzedine Mechri, accompagné des autorités civiles et militaires et de quelques élus, qu’ a eu lieu, jeudi soir, l’ouverture officielle de la 7ème édition du culturel local des chants et musiques du M’zab au cinéma éponyme, construite au lendemain de l’indépendance du pays et dont l’état de décrépitude et de dégradation avancé avait, enfin, fait réagir les autorités locales qui ont consentis un effort pour sa réfection et sa restauration , devenue enfin une salle de spectacle au sens entier du terme.

Pour en revenir au festival en lui-même, il a été entamé par une magistrale opérette en six tableaux, mettant en exergue la fraternité, la convivialité, le vivre ensemble et surtout l’immense richesse culturelle de notre patrimoine linguistique et vestimentaire traditionnel qui a réussi à traverser les siècles.

Pièce théâtro- musicale en Mozabite, en Chaoui, en Targui, en Kabyle, et en Arabe, c’est la parfaite mosaïque symbolisant le passage de témoins entre les générations dans un esprit de vie communautaire.

Dans une parfaite synchronisation, avec à la baguette, le virtuose Djamel Debbache, dit Izli, interprète de la mythique chanson Mozabite Lachi Lachi avec le groupe Otchidane qui reçu d’ailleurs à l’occasion un hommage mérité. Pendant plus de deux heures, les artistes au nombre de dix huit, représentant toutes les régions et els langues de notre pays, ils ont réussis à mettre en transe toute une salle d’où des youyous et des applaudissements fusaient de partout. Magnifique entrée en matière, pourvu que les autres 3 journées encore au programme aient la même hauteur technique et de qualité artistique.

Le public ne s’y est pas trompé, lui qui a pratiquement refusé de quitter la salle tant il était subjugué par la sublime prestation artistique du jour. Continuez sur cette lancée, les jeunes et les moins jeunes de cette magnifique ville ont soif de ces espèces de soirées. « Soûlez » les de musique et d’art, tout l’art, quel qu’il soit. S’il y a un petit regret, il serait le fait de ne pas avoir organisé, tel que se faisait avant, une entrée en matière, annonçant indirectement, le début de ce festival de le musique.

En effet, avant, c’est sur massée sur le parvis de la mairie de Ghardaïa, perle architecturale de Fernand Pouillon, que le top de début du festival de la chanson et de la musique du Mzab était traditionnellement donné, par un spectacle riche en sons et en couleurs. En effet, la célèbre troupe de zorna et de karkabou de la ville de Ghardaïa, unique en son genre de par ses effets vestimentaires composés de sérouals Mozabite et de tuniques en coton, bariolés de couleurs vives et ocres et de motifs locaux, assurait alors un spectacle ponctué des détonations de baroud tirés par des karabilas centenaires, invitant à sa manière la population à assister à ce festival qui tend de par sa réussite, déjà acquise lors des précédentes éditions , à devenir incontournable sur la scène artistique locale et régionale. Ce qui n’était qu’un préambule, une espèce d’invitation à rejoindre la salle de spectacle, juste à coté. Mais bon, avec ces histoires de budget revu à sa portion congrue, ne faisons pas la fine bouche et apprécions le moment, un pur moment de bonheur.