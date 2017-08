Coup d’envoi de la 10e édition ce soir

Réagissez

C’est aujourd’hui que sera donné le coup d’envoi de la 10e édition de la chanson oranaise, qui prendra ses quartiers, jusqu’au 24 août, au théâtre régional Abdelkader Alloula d’Oran.

«Cette manifestation, expliquent les organisateurs, constitue un espace annuel de rencontres, d’échanges et de réflexions autour de la musique et de la chanson oranaise entre professionnels, tous styles confondus». Le festival se donne aussi pour objectif, «dans un esprit de fraternité, d’amitié et de créativité», de mettre sous le feu des projecteurs des œuvres de qualité et de les faire connaître davantage au grand public. Le but aussi, indique-t-on, est de servir l’évolution de l’art musical national et de favoriser le développement de l’industrie de chanson dite «propre». Les organisateurs assurent, par ailleurs, que cette 10e édition, «par la qualité des prestations artistiques», tend à «confirmer sa bonne réputation auprès des familles et de la population oranaise», et «propose des nouveautés dignes de respect et d’admiration des Oranais». Notons, enfin, qu’un hommage sera rendu au monstre sacré de la musique oranaise, en l’occurrence Blaoui El Houari, qui a tiré sa révérence le 19 juillet dernier.