Confrontation du visiteur avec les personnages

Réagissez

Une installation de réalité virtuelle peut-elle, en convoquant les images de combattants, faire suffisamment réfléchir aux «désastres de la guerre ?», pour reprendre le titre d’une exposition qui a eu lieu au Louvre-Lens ? Le Belgo-Tunisien Karim Ben Khelifa, photo-reporter de guerre pour différents médias européens ou américains, se partage entre Berlin et Boston : il présente à l’IMA une installation de réalité virtuelle subventionnée par des sociétés privées et publiques.

Cette expérience immersive propose un parcours dans quatre salles, où le visiteur rencontre des combattants. Les trois premières sont consacrées à des conflits en cours (Salvador, Palestine, Congo), la dernière à un épilogue pacifique. Le dispositif pose plusieurs questions : la définition de l’Enemy comme Autre, la situation de communication créée, l’invention d’une nouvelle forme d’exposition.

Comment définir The Enemy ?

Le point de vue qui s’affirme à la fin du parcours est un point de vue clairement humaniste : l’ennemi, c’est celui qui est un double de soi, mais placé dans une autre histoire. Qu’il s’agisse du chef de gang salvadorien, du soldat israélien, du combattant palestinien, ou encore du soldat congolais, tous s’affrontent à des situations tragiques, sans issue, mais tous ont une histoire, vivent au présent une situation particulière et se projettent plus ou moins clairement dans l’avenir. Cette condition humaine, ils la partagent : le but du réalisateur est de rappeler cette évidence et c’est ce qui structure la progression du visiteur. Invité à s’approcher de la photographie d’un combattant, il entend une histoire singulière racontée une première fois par l’auteur, puis cadrée par les questions que l’auteur pose selon un canevas préétabli. The Enemy est donc prédéfini, son histoire déterminée par le journaliste, d’abord en position de narrateur, puis d’interviewer. L’installation emprunte à la fois au genre journalistique et au genre narratif. Au genre journalistique : la confrontation des opinions participe du montage d’un reportage télévisuel. Au genre narratif qui enchâsse des micro-récits et des dialogues.

Dans cette situation, le visiteur est donc amené à épouser le point de vue de l’auteur, sa part de liberté réside dans sa mobilité : il peut se déplacer d’un personnage à l’autre, en ignorer un ou une partie des réponses. Quelle que soit la violence du personnage, la contextualisation donne à comprendre une psychologie individuelle, mais s’arrêtant là où commence l’interrogation politique et historique, passant sous silence les rapports de force, elle ne fait guère progresser la définition de l’ennemi ni ne permet de répondre à la question de fond : comment résoudre les conflits d’intérêt ? Y a-t-il des guerres justes ?



Matérialité technique et fiction

La question demeure d’autant plus que, se donnant comme une nouvelle forme d’écriture journalistique, le dispositif n’en évoque pas moins irrésistiblement le jeu vidéo, la modélisation numérique des combattants à partir de scans 3D est saisissante. L’effet de réalité est d’autant plus prégnant que l’expérience se vit au présent et que la capture des mouvements du visiteur permet au combattant virtuel de s’adresser à la personne que vous êtes droit dans les yeux. C’est au niveau de la performance technique que l’installation est la plus surprenante : certes, certaines parties de l’image sont encore quelque peu pixellisées mais l’effet des matières est bien rendu. Cependant, dans l’expérience de la réalité virtuelle, le visiteur est ramené à la réalité tout court par le port d’un sac à dos de 12 kg et d’un casque assez lourd sur la tête, qui le relient à l’environnement et permettent le calcul de la relation au dispositif et aux autres visiteurs.

A la différence d’un jeu vidéo sur écran, il s’agit d’une expérience en immersion interactive, où le visiteur se confronte avec les personnages de combattants modélisés en 3D et avec les autres visiteurs qui évoluent dans le même espace et sont matérialisés par des ombres. Même si le dispositif est multi-visiteurs, Karim Ben Khelifa et le professeur D. Fox Harrell (MIT) ont longuement travaillé sur un algorithme de personnalisation, qui commence avec le parcours proposé en fonction des réponses apportées par le visiteur sur une tablette qui est remise au début du parcours. Celui-ci entretient l’illusion de la réalité, faisant presque oublier le dispositif technique et l’hybridation des modèles culturels : journalisme de reportage, de l’exposition et du jeu.

Au final, l’installation de la réalité virtuelle est peut-être une première étape vers une nouvelle forme de visite culturelle, où la technique permet de donner au visiteur le sentiment d’être l’acteur, le photo-reporter, lui faisant oublier qu’il s’agit d’un scénario écrit par un autre. Ce sentiment d’immédiateté peut, dans certaines circonstances, effacer la distance critique nécessaire dans le traitement de thèmes sérieux, comme les situations de guerre. Au visiteur de garder à l’esprit qu’il s’agit là d’une nouvelle forme de montage.