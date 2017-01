Réagissez

Le ministère des Affaires étrangères et du Développement international et le ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, en coopération avec le ministère algérien de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique organisent la 4e édition de la conférence algéro-française de l’enseignement supérieur et de la recherche les 25 et 26 janvier à Paris. Echéance majeure dans le développement et l’approfondissement de la coopération universitaire et scientifique entre la France et l’Algérie, cette conférence constitue un véritable lieu d’échange d’expériences et de savoir-faire.

Elle réunira, en effet, plus d’une centaine de participants issus des milieux universitaire et de la recherche, parmi lesquels de nombreux présidents et recteurs d’université, ainsi que des directeurs d’écoles supérieures et de centres de recherche, algériens et français. Ayant pour thème «Les défis du numérique», cette conférence sera ouverte conjointement par Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et Tahar Hadjar, ministre algérien de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Articulées autour d’une séance plénière, de tables rondes thématiques et d’entretiens individuels, ces deux journées seront consacrées à la réflexion et à l’analyse de la problématique du numérique en France et en Algérie. Elles permettront en outre de favoriser l’émergence de partenariats et la mise en œuvre de projets de coopération entre établissements français et algériens.