Grâce au concours «Mon goût de France», l’opération Goût de France / Good France, s’invite en Algérie. Du 28 février au 15 mars, les internautes algériens seront invités à concourir pour gagner un dîner de haute gastronomie française pour deux personnes, préparé par un chef partenaire de Goût de France / Good France, le 21 mars en Algérie.

Ils devront pour cela inventer un plat qui mélange saveurs françaises et saveurs algériennes et publier sa photo accompagnée de quelques explications. La photo gagnante sera celle qui remportera le plus de votes des internautes sur le site du concours : http://shakr.cc/6nkd. La liste des restaurants participants et les détails de l’événement seront communiqués prochainement, à l’issue du processus de sélection.

Pour participer au concours et/ou voter pour votre photo préférée, rendez-vous sur : http://shakr.cc/6nkd. L’opération Goût de France / Good France est suivie sur les réseaux sociaux : Facebook : http://goo.gl/9D4di et Twitter : http://goo.gl/JKcRhM.