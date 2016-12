Colter Harper & LKHD et El Foukr R’Assembly se produisent à Alger et Béchar

Réagissez

Dans le cadre des échanges culturels en cours avec l’Algérie et en partenariat avec le ministère algérien de la Culture, l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique à Alger annonce qu’El Foukr R’Assembly et Colter Harper & LKHD se produiront, travailleront avec des artistes algériens et dispenseront des ateliers à Alger et Béchar. Les artistes se produiront à Béchar le 19 décembre, à la Maison de la culture à 18h et à Alger le 23 décembre à la salle Ibn Zeydoun à 18h.

Ces concerts représentent la deuxième phase d’un projet collaboratif entre El Foukr R’Assembly et l’Institut de musique et de performance mondiale de Pittsburgh (IWNP). Au cours de la première phase du projet, quatre artistes algériens d’El Foukr R’Assembly se sont rendus aux Etats-Unis en février 2016 pour une visite de quatre semaines, afin d’enregistrer leur musique, en collaboration avec des artistes américains, mais aussi pour des spectacles et des expositions avec des artistes à Pittsburgh, New York et Washington D.C. El Foukr R’Assembly, cofondé par quatre artistes algériens en 2014 et faisant partie du collectif Afreekyama, vise à orienter la jeunesse algérienne et nord-africaine vers un esprit d’entreprise économiquement durable dans le domaine des arts créatifs. Le collectif Afreekyama lance des projets de performance, qui favorisent la collaboration entre divers artistes algériens et leurs homologues à travers le continent africain.

Ce projet souligne le soutien apporté par l’ambassade des Etats-Unis à l’entrepreneuriat artistique et au renforcement des relations entre les peuples à travers l’échange culturel.