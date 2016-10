Réagissez

Mme Joan A. Polaschik, ambassadrice des Etars-Unis

Il y avait effervescence jeudi matin au niveau du stand réservé aux Etats-Unis au pavillon central du Salon international du livre d’Alger.

Des jeunes, étudiants, collégiens ou autres curieux faisaient le pied de grue pour s’inscrire au cours d’anglais in situ. Plutôt une causerie interactive sous le slogan «Learn» (apprends). Certains étaient venus pour s’informer sur les différents programmes et bourses pour d’éventuelles études aux Etats-Unis. D’autres discutaient avec les préposés au comptoir «team USA» tout ouïe.

Les jeune Algériens s’intéressent à la langue de Shakespeare en compulsant des livres intitulés Muhammad Ali with Hana Ali (Mohamed Ali avec Hani Ali (sa fille), Collin Powel pour It worked For Me in Life and Leadership (Cela a marché avec moi dans ma vie et dans leadership).

Ou encore l’ouvrage, omniprésent sur les rayonnages, de l’auteure Manal Omar, Barefoot in Baghdad (Pieds nus à Baghdad). Une histoire d’identité de soi et ce que cela signifie d’être une femme dans le chaos. Manal Omar est la vice-présidente adjointe au Centre du Moyen-Orient et de l’Afrique de l’Institut américain de la paix. Son livre parle de son expérience professionnelle comme agent de développement en Irak pour aider les femmes à se reconstruire une vie. Manal parlera aussi des questions de diversité aux Etats-Unis, notamment des Américains musulmans et de leur participation politique.

Et ce, mardi 1er novembre à 10h avec Manal Omar aux côtés d’une autre dame importante, Jahana Hayes. Une professeure d’histoire au lycée Kennedy High School dans le Connecticut. Le 3 mai 2016, Jahana Hayes a été honoré par le président Barack Obama en tant que «Enseignant national de l’année 2016». L’ambassade des Etats-Unis participe au Salon international du livre d’Alger 216 de par de nombreux programmes. Notamment différentes activités culturelles et de langue anglaise organisées régulièrement et tout au long de l’année au Centre culturel américain à Alger (ACCA), qui se trouve au sein de l’ambassade des Etats-Unis, et au niveau des Coins américains à Constantine, à Oran et à Ouargla.

Des clubs de lecture et des activités pour les jeunes, l’apprentissage de l’anglais à travers des jeux et des conversations, des discussions sur la culture américaine ainsi que des présentations sur les programmes d’échange, les études aux Etats-Unis, les questions consulaires et beaucoup d’autres sujets auront lieu tous les jours sur ce stand. «C’est pour nous un plaisir de participer cette année encore au Salon international du livre d’Alger (SILA), qui est l’un des plus grands événements [culturels] au monde…

Notre participation à cet événement annuel est devenue une tradition, car promouvoir l’alphabétisation et l’éducation est une valeur commune que nous partageons avec nos partenaires algériens et c’est une occasion formidable d’interagir avec le public algérien. Ici, à notre stand, nous sommes impatients d’accueillir et de rencontrer des Algériens de tous âges et de leur offrir des opportunités pour apprendre davantage sur les Etats-Unis, surtout la littérature et la pratique de la langue anglaise. Nos Coins américains ont plus de 16 500 membres à travers l’Algérie et nous voulons voir ce chiffre augmenter ! Les visiteurs de notre stand sont invités à assister à une ou plusieurs des 50 activités que nous avons programmées durant le SILA.

Cette année, nous sommes également heureux d’accueillir deux conférenciers américains de renom qui animeront des présentations au stand de l’ambassade des Etats-Unis», a déclaré Mme Joan A. Polaschik, ambassadrice des Etars-Unis.