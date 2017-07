Réagissez

Le Prix de la meilleure interprétation féminine a été attribué ex æquo à Zoulikha Talbi, de Tizi Ouzou, et Souhila Mimouna, d’Adrar.

La 50e édition du FNTA s’est achevée mercredi dernier au nouveau parc de loisirs Mostaland, en présence du ministre de la Culture, avec la remise des prix aux gagnants.

En effet, après cinq jours de programmation concoctée à la dernière minute, par un commissariat très mal en point, tant les critiques sont éloquentes à son sujet, la clôture de la 50e édition du plus ancien festival en Afrique a eu lieu dans le parc animalier de Mostaland. Au programme de la cérémonie de clôture d’un festival de théâtre, il y avait des musiques bédouine, andalouse, hawzie, chaâbie et une animation folklorique et humoristique.

En somme, rien ne renvoyait au théâtre. Sur scène, les photos des pionniers du festival ont été remplacées par la photo du président de la République. Une symbolique théâtrale qui dit combien ce festival est politisé. Le Prix de la meilleure interprétation féminine a été attribué à la talentueuse jeune comédienne de Tizi Ouzou, Zoulikha Talbi. Un prix partagé avec la tout autant talentueuse comédienne d’Adrar, Souhila Mimouni. Le Prix de la meilleure interprétation masculine a été également partagé entre Riadh Moursil et Hamza Boubkir, tous deux de Béjaïa.

Le Prix du jury a été décroché par la troupe de Boumerdès grâce à sa pièce de théâtre, Non. Notons que pour cette année, les Prix du meilleur metteur en scène, meilleur scénographe, et meilleurs techniciens son et lumière ont été retirés. Le troisième meilleur spectacle est revenu à M’sila pour sa pièce de théâtre Kasekyasoukrat.

Le second meilleur spectacle a été attribué à la troupe de Béjaïa pour son spectacle Iïrakchedaoudid. Enfin, le Prix spécial a été accordé à la troupe de M’sila pour sa pièce théâtrale Lâab louûbek (Joue ton jeu). M’sila a créé la surprise, tant la wilaya n’était pas favorite au départ. Ainsi, les rideaux sont tombés sur une édition peu convaincante et absolument pas à la hauteur des intentions des fondateurs, dont le but, rappelons-le, était de concurrencer le Festival d’Avignon. A retenir de toute la cérémonie de clôture le passage d’un talentueux animateur humoriste, qui, en imitant le chanteur Cheb Abdou, a lancé au ministre un bisou «fi khatreksidelwazir».