Cinéma : «Zeus», une «avant-première du cœur» à Béjaïa

«Zeus», un film tout juste moyen au regard du peu d’émotion qu’il dégage, se disent les cinéphiles à la sortie de la cinémathèque de Béjaïa, jeudi, où il a été projeté, pour la première fois dans la wilaya, après lune avant-première à l’Opéra d’Alger.

«Zeus» est une coproduction algéro-portugaise qui raconte l’histoire de Manuel Teixeira Gomes, ancien président du Portugal (1923 et 1925), qui s’est exilé volontairement dans la ville de Béjaïa, au début des années 1930.

Pour la productrice, Amina Bedjaoui Haddad, cette deuxième projection est pour elle «l’avant-première du cœur», soulignant que la plupart de l’histoire se déroule à Béjaïa avec l’adhésion totale, voire la complicité de ses habitants, connaisseurs du 7e art. Au cours de la première demi-heure, le téléspectateur se sent un peu perdu et attend avant qu’il ne soit accroché, beaucoup plus, par cette belle histoire d’amitié qu’a tissée Manuel Teixeira Gomes (rôle joué par le comédien portugais Sinde Philipe) avec Amokrane, le commis de salle de l’hôtel L’Etoile, sis à la place ex Gueydon où a séjourné l’ex président portugais démissionnaire. Ce fut une rencontre émouvante et pleine de sens.

La production est centrée sur l’exil de Teixeira Gomes dans la ville de Béjaïa, sur l’écrivain qu’il a été, le désir illimité et la sensualité à fleur de peau plutôt que sur l’homme politique. D’ailleurs, la production expédie presque le contexte historique de la démission du président Manuel Teixeira, traqué par la gente militaire et les religieux, qui renonce à son mandat et part vivre incognito à Béjaïa. La trame du film laisse voir l’itinéraire de la vie personnelle et intime de l’homme à travers une tranche de sa vie passionnelle qu’il traduit dans son ouvrage «Maria Adelaïdea», écrit à Béjaïa.

L’ouvrage est décliné, dans ce film de près de deux heures, en clichés émaillant le quotidien du président exilé, et narre une histoire d’amour passionnante. Cette dernière est résumée par des scènes de rencontre amoureuse et des images érotiques, presque caricaturales. Des scènes, faut-il le mentionner, qui ont plongé quelques téléspectateurs dans leurs téléphones portables. Le téléspectateur découvre, à travers ce long métrage, l’intérêt et la passion de Teixeira Gomes pour l’écriture, la littérature et ses questions existentialistes.

Le film a permis à Gomes de dévoiler un regard vis-à-vis de l’occupation de l’Algérie par la France où l’ancien président portugais désapprouverait le code de l’indigénat et se montre favorable à ce que les Algériens de l’époque aient les mêmes droits que les Français. À la même période, le courant politique dominant parmi la population, descellé à travers le film, est celui des partisans de l'égalité entre Européens et Algériens.

Amokrane en est un. Le sort a voulu que Gomes ne verra que deux personnes essentielle avant de rendre l’âme : un journaliste qui a tenu à le rencontrer afin d’écrire son histoire et Amokrane qui, un soir d’octobre 1941, a veillé aux côtés de l’écrivain alors très malade avant de lui fermer les yeux après avoir rendu l’âme. La fin du film montre l’arrivée à Bougie de Manuel Teixeira Gomes à bord d’un bateau cargo hollandais qui a donné son nom au film. Pour ceux qui souhaitent suivre ce film, il sera rediffusé pendant au moins une semaine selon les réalisateurs.