Cinéma : Soirée spéciale Algérie au festival Vues d’Afrique de Montréal

Réagissez

C’est avec la comédie Good Luck Algeria du réalisateur franco-algérien Farid Bentoumi que les organisateurs de la 33e édition de Vues d’Afrique ont choisi d’honorer l’Algérie ce soir à la cinémathèque québécoise de Montréal.

Inspiré d’une histoire réelle, celle du frère du réalisateur, le film raconte sur un ton léger l’aventure de Noureddine Bentoumi, Samir incarné par Sami Bouajila dans le film, qui a représenté l’Algérie aux Jeux olympiques d’hiver de Turin en 2006, dans le ski de fond. Le film, une co-production fanco-belge est sorti en 2016.

La soirée consacrée à l’Algérie est un concept promu par Vues d’Afrique qui choisit un film et organise la projection en partenariat avec le consulat du pays en question. Les organisateurs ont prévu d’autres pays comme Haïti, le Sénégal, le Maroc et Cuba.

Le festival qui a ouvert hier, vendredi, se tiendra jusqu’au 23 avril. « En dehors d’Afrique aucune manifestation n’a l’ampleur de Vues d’Afrique qui, en 2017, vient à nouveau offrir un panorama issu de 37 pays avec plus d’une centaines d’œuvres au programme : fictions, documentaires, longs et courts-métrages provenant du Canada, du continent africain, d’Europe et des Caraïbes seront projetés à la Cinémathèque québécoise », affirment les organisateurs.

La soirée d’ouverture a été placée sous le signe du Maroc avec le film La Main de Fadma du cinéaste marocain Ahmed El Maamouni, « prix de la réalisation du Festival de Tanger 2017 ».

La section documentaire permettra aux inconditionnels du genre de voir, entre autres, « le Mozambique vu par João Graça et Fábio Ribeirodans Maputo, un parcours dans la vraie ville émergente de ce pays ». « Le Suisse Nicolas Wadimoff propose Jean Ziegler, l’optimisme de la volonté (hors-compétition) qui nous plonge dans la bataille que mène Jean Ziegler contre la pauvreté et l’indépendance économique dans les pays en voie de développement ».

Le documentaire sénégalais Kimtiyu – Cheikh Anta de Ousmane William M’Baye, intéresserait certainement ceux qui s’intéressent à l’apport de l’Afrique à la civilisation humaine à travers le combat de Cheikh Anta Diop, un homme qui « passera toute son existence en quête de vérité et de justice, afin de redonner à l’Afrique une conscience historique et une dignité ».

Actualité internationale oblige, Boko Haram : les origines du mal du français Xavier Muntz « présente une enquête exclusive et glaçante sur les origines du groupe terroriste islamiste et sa sanglante dérive, nourrie par les exactions de l’armée ».

Comme le festival est canadien, il aurait été inconcevable de ne pas prévoir une section « Regards d’ici ». Les concepteurs du festival y ont pensé dès le début de cette aventure. Plusieurs films et documentaires canadiens seront proposés au public..

« Le documentaire De Sherbrooke à Brooks de Roger Parent s’attache à décrire le flux migratoire d’immigrés principalement congolais qui les conduit du Québec vers l’Ouest du Canada en quête de boulot malgré le handicap de la langue », expliquent les organisateurs. « Haïti, la route de Francine Saillant présente l’histoire d’Haïti, de la période précoloniale jusqu’à la révolution.. Le narrateur, Dany La ferrière, offre une version à la fois factuelle et poétique des moments marquants de l’histoire de ce pays ».

Bande annonce de Good Luck Algeria