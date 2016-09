Cinéma : Le groupe Cevital cofinancera le film Larbi Ben M’hidi

Réagissez

Dans un communiqué daté du 6 septembre, le groupe Cevital a annoncé le cofinancement du film éponyme Larbi Ben M’hidi – du grand révolutionnaire anticolonialiste – réalisé par Bachir Derraïs.

Le groupe Cevital a signé un accord de partenariat avec la société de production Les Films de la Source. Un long métrage financé à 70% par les fonds publics et coproduit par les ministères des Moudjahidine et de la Culture. Le coût global du film avoisine les 800 millions de dinars.

Pour Cevital, ce soutien culturel est l’occasion de réaffirmer sa volonté de promouvoir la production d’œuvres culturelles originales en adéquation avec ses engagements citoyens.

Lancé en 2011, le premier tour de manivelle de Ben M'hidi a été opéré symboliquement à la Villa Sésini, un ancien centre de détention et de torture de l'armée coloniale situé sur les hauteurs d'Alger, récemment classé au patrimoine culturel national. Le film se base sur un scénario écrit par Mourad Bourboune et adapté au cinéma par le cinéaste Abdelkrim Bahloul. Tourné à Lakhdaria, Biskra, Béchar et en Tunisie, la production exécutive est confiée à la société algérienne Les Films de la Source.

Le rôle de Larbi Ben M'hidi est campé par l'acteur Khaled Benaïssa, plusieurs fois distingué notamment pour son rôle dans le film El Wahrani (L'Oranais) de Lyes Salem. D'autres jeunes acteurs, à l'instar de Nabil Asli et Idir Benaïbouche, figurent également dans le casting.

Le scénario se base sur des témoignages recueillis auprès des compagnons d'armes de Larbi Ben M'hidi et de sa famille pour retracer le parcours de ce militant du Parti du peuple algérien (PPA), puis du Front de libération nationale (Fln) et commandant de la Wilaya historique IV (Oranie) et de la Zone autonome d'Alger.