Cinéma : Isabelle Huppert, une audacieuse au palmarès impressionnant

Dans Elle, thriller subversif du Néerlandais Paul Verhoeven, qui lui a déjà valu plusieurs récompenses américaines, elle campe une femme forte violée par un inconnu.

Loin de s’effondrer, elle va traquer son agresseur. Après le Golden Globe de la meilleure actrice dans un rôle dramatique, ce rôle la place comme l’une des favorites pour les nominations aux Oscars. Paul Verhoeven a répété dimanche qu’il n’y avait selon lui qu’elle au monde qui aurait pu incarner ce personnage, louant «son audace», «son authenticité», «son talent». «Dans les films il n’y a pas beaucoup de choses qui me font peur», assure la comédienne, qui s’apprête à tourner Eva avec Benoît Jacquot, cinéaste qui l’a déjà dirigée cinq fois.

Cette brillante actrice caméléon, dont le culot et la capacité à passer de la froideur au comique font merveille, se glisse aussi bien dans la peau d’une fausse ingénue, d’une garce, d’une pianiste sulfureuse ou d’une mère supérieure un peu trop affectueuse. Rousse énergique à la silhouette fine, elle est l’une des actrices françaises les plus prolifiques, récompensée par nombreux prix en France comme à l’étranger, dont un Lion d’or pour sa carrière à la Mostra de Venise en 2005 et un César de la meilleure actrice en 1996 pour La Cérémonie. En France, elle a tourné avec certains des plus grands metteurs en scène, dont Claude Chabrol et Maurice Pialat. A l’étranger, elle a été dirigée notamment par l’Autrichien Michael Haneke, les Américains Michael Cimino ou Otto Preminger, les Italiens Marco Bellocchio ou Marco Ferreri, le Polonais Andrzej Wajda, le Coréen Hong Sang-soo ou le Philippin Brillante Mendoza.

Née en mars 1953 dans un milieu aisé, Isabelle Huppert a été formée au Conservatoire avant de débuter au théâtre avec Antoine Vitez ou Robert Hossein. Faussement sage dans Les Valseuses (1974) de Bertrand Blier, elle est remarquée dans Le Juge et l’assassin (1976) de Bertrand Tavernier, où elle joue la fiancée du juge manipulateur, puis dans La Dentellière (1977) de Claude Goretta. Claude Chabrol devient l’un de ses réalisateurs fétiches, avec lequel elle tournera sept films, parmi lesquels Violette Nozière (1978), Madame Bovary (1991), La Cérémonie(1995) et L’Ivresse du pouvoir (2006).

Au Festival de Cannes, dont elle est une habituée, elle a remporté deux prix d’interprétation, en 1978 pour Violette Nozière et en 2001 pour La Pianiste de Michael Haneke, où elle est une professeure de piano au sadisme glaçant. L’actrice, qui n’hésite pas à interpréter des femmes antipathiques, frustrées ou guettées par la folie, mais sait aussi varier les émotions, a tourné également avec Michael Haneke dans Le Temps du loup et dans Amour. Elle sera à l’affiche cette année de son prochain film, Happy End, aux côtés de Jean-Louis Trintignant.