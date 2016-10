«Cinéma et mémoire» au palais Malek Haddad

Réagissez

Les Zinzins du Cinéma, de l’association Numidi-Arts reviennent cette année pour animer la deuxième édition des Journées cinématographiques «Cinéma et mémoire», qui sera organisée du 29 octobre au 1er novembre 2016 au Palais de la culture Malek Haddad. L’événement, qui a connu une forte réussite, en drainant lors de l’édition précédente un public nombreux parmi les cinéphiles passionnés de débats, a poussé les organisateurs à piocher encore pour faire mieux en programmant en parallèle des conférences sur l’histoire et la mémoire, animées par des universitaires et d’anciens moudjahidine.

Quatre films sont au menu de cette manifestation : Mémoire de scène de Abderrahim Laloui (2015), L’évasion, de Mehdi Abdelhak (2015), Lagtatcha de Ali Aïssaoui (2014) et Opération Maillot d’Okacha Touita (2015). Toutes les projections sont prévues du 29 octobre au 1er novembre à 15h au palais de la culture Malek Haddad. Les conférences auront lieu dans la matinée au palais Malek Haddad et au département Arts et culture de l’université Rabah Bitat (Constantine 3).