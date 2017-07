Réagissez

Cécile Decugis n’avait cessé de suivre...

Après Amezgun N’Djerjer et Amusnaw, l’Association du village Ibadissene d’Aït Bouaddou montre la voie pour des productions cinématographiques.

L’avant-première du film Avehri N’ lmut (Le souffle de la mort), de Mokrane Hammar, produit par l’Association d’activité de jeunes Tadukkli d’Ibadissene (Aït Bouaddou) a été projetée à la maison de la culture Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou. Ce long métrage, ayant nécessité dix semaines de tournage en Algérie et en France, déroule en 90 minutes l’histoire d’un village accoutumé à une vie sereine, qui se voit soudainement éclaboussé par une calamité appelée «le souffle de la mort».

La maladie emportera dans son sillage beaucoup de gens de tous âges. Ce souffle énigmatique est-il contagieux ? Nul ne peut attester de sa provenance. Ce qui est sûr, c’est que celui qui en est atteint se trouve dans un état fébrile aigu provoquant des hallucinations. Un mendiant, transportant sur son dos un panier, sillonnait les ruelles du village, criait à qui voulait l’entendre : «Qui veut acheter des parfums ? Des rouges à lèvres ?

Des fruits du conifère…» Anir, un garçonnet, jouait devant la maison, pendant que son père, apercevant le mendiant, le héla et lui demanda trois pochettes de fruits de conifère. Il en offrit une à son fils, la deuxième à sa femme et garda la troisième. Anir, ayant consommé le fruit le premier, tomba malade, quant à son père, qui a aussi consommé, il fut vite happé part la mort. Miraculeusement, et étrangement, la maman s’en est sortie indemne.

La cause demeure mystérieuse. Le climat est insoutenable, le mendiant, avant son départ, laissa trois flacons de parfum dans une épicerie. L’épicière, ayant humé l’un des parfums, perdit connaissance. Le téléphone du médecin ne cessait de retentir, les appels fusaient de partout, même l’infirmière fut débordée. Elle fut terriblement ébranlée lorsqu’on lui ramena Axel, son petit ami. Celui-ci, voulant offrir un parfum à sa copine, l’acheta. Il ne savait pas que c’était un cadeau empoisonné. Les mêmes questions sont sur toutes les lèvres : c’est quoi cette étrange maladie ? Une malédiction ? C’est un véritable dilemme.

L’histoire du film est captivante et… terrifiante de bout en bout. Le jeune réalisateur, Hammar Mokrane, a plusieurs cordes à son arc pour réussir ses œuvres cinématographiques, malgré le peu de moyens financiers et matériels dont il dispose. Né à Aït Bouaddou, dans la wilaya de Tizi Ouzou, il s’intéresse dès son jeune âge au théâtre.

Il obtient le diplôme premier degré dans la formation organisée par la direction de la jeunesse et des sports à Azazga et à Tizi Ouzou, et c’est avec les membres de l’association Amezgoun ndjerdjer, qu’il a lui-même présidée et créée en 1993, qu’il montera plusieurs pièces de théâtre, à savoir : Tamsalt n igudar, Anza, Susem Kemmini, Le rebelle et Imehbas, toutes jouées à travers plusieurs régions du pays et éditées dans un livre qui porte le nom Susem kemmini. Grâce à une autre association nommée Amusnaw, basée à Tizi Ouzou, et le HCA, il prit le cheminement logique vers le cinéma. Dans son répertoire, plusieurs films, dont Dyir arfiq (La mauvaise compagnie), en 2006, Taldunt deg Iman (Une balle dans l’âme, 2008), Yir Abrid (Le retour de la peste) (2009), Asfel 1 (Le bouc émissaire 1) (2010), Asfel 2 (Le bouc émissaire 2), en 2011, Imettawen n wul (Les larmes du cœur, 2012), Izuran n tagut (2015).