Cheb Anouar casse la baraque !

Toujours égal à lui-même, Cheb Anouar a signé son retour sur scène dans sa wilaya, d’une manière tonitruante.

Devant un parterre composé de familles venant de tous les coins d’Algérie, la perle de Tlemcen a fait trembler la station balnéaire de l’ex-Port Say. Sa voix portait jusqu’à Saïdia, la localité côtière marocaine. N’ayant guère perdu de sa verve, il entame son show avec le tube Oran Oran…, succès de Khaled.

Puis Sallou ala nbi, opus enregistré il y a plus de vingt ans dans les studios de Rachid et Fethi à Tlemcen, quand Anouar était encore grand comme deux pommes.

«Aujourd’hui, on chante à Marsat Ben M’hidi et on danse à Saïdia», nous chuchote à l’oreille Samia, de Chlef, entre deux déhanchements. Et puis, c’est hajouj et majouj quand l’artiste, enveloppé dans l’emblème national, reprend «One, two, three, viva l’Algérie» La piste est envahie par ses fans de tous âges. Puis, la scène est carrément prise d’assaut dans une ambiance de folie. Anouar, en gentleman, descend sur la piste et se fond dans la foule en transe. Il était une heure du matin et la soirée atteint son apothéose. Le public ne voulait point lâcher prise. Anouar, bienveillant, répondait positivement aux sollicitations de ses fans. Après le gala, il nous confessera en aparté : «Aujourd’hui, je suis heureux parce que j’ai vu des Algériens heureux, conviviaux.»

«C’est tout simplement fabuleux» Parlant de ses projets, il dira : «Je suis en plein enregistrement de deux opus qui seront bientôt sur le marché. Du nouveau qui plaira à mon public.» Anouar tenait à rappeler qu’il n’a pas de manager en Algérie, et que tous ceux qui se donnent ce titre sont des usurpateurs.

«Des gens parlent en mon nom. Le seul manager que j’ai est à l’étranger…» Nous avons essayé de lui soutirer un avis sur les récentes déclarations de Taliani et Khaled faites au Maroc (deux artistes ayant obtenu la nationalité marocaine), la perle de Tlemcen s’est gardé de toute polémique : «Moi, je respecte tous les artistes, seulement, je n’accepte pas qu’on joue avec les sentiments et la fibre patriotique de mes compatriotes.» Selon le directeur de la CNAS, Dr Mohamed Acimi, «Cheb Anouar a été réclamé par les estivants, c’était leur choix. Hamdoulillah, cette soirée a été une réussite totale».

Très aimé, Anouar, qui a gagné une seconde jeunesse, s’est frayé difficilement un chemin pour regagner sa loge, tout en se prêtant avec élégance aux séances photos et dédicaces…