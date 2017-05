Réagissez

Charles Aznavour

C’est une légende de la musique qui devait étrenner, hier, la 16e édition du Festival Mawazine - Rythmes du monde -, se déroulant du 12 au 20 mai 2017, à Rabat, au Maroc. Charles Aznavour était dans la ville.

Un concert inaugural de l’interprète de la Bohème, Charles Aznavour, au Théâtre national Mohammed V, est l’événement par excellence de ce festival. C’est sans aucun doute le grand auteur-compositeur de langue française vivant et l’une des plus grandes voix de la musique populaire moderne. Nommé «Entertainer of the Century» par CNN, en 1988, Charles Aznavour mène une carrière unique qui s’échelonne sur 70 ans.

Plus de 100 millions de disques vendus, 1200 chansons, 80 films, 294 albums, des centaines de disques d’or, de platine et de diamant et des milliers de concerts dans 94 pays à travers le monde. Charles Aznavour a connu un grand succès dans le monde entier avec sa chanson She, numéro 1 dans de nombreux pays et présente dans le blockbuster Coup de foudre à Notting Hill. Il a également eu d’autres grands succès avec The Old Fashioned Way, Yesterday When I Was Young, La Mamma, La Bohème…Charles Aznavour, de son vrai nom Chahnour Varinag Aznavourian, a joué et enregistré en plusieurs langues.

Ses chansons ont été revisitées par de célèbres artistes, tels qu’Elton John, Bob Dylan, Sting, Placido Domingo, Céline Dion, Julio Iglesias, Edith Piaf, Liza Minnelli, Sammy Davis Jr., Ray Charles, Elvis Costello et bien sûr, Idir, le grand chanteur algérien d’expression kabyle

(Avava Inouva, Zwit Rwit…). Idir vient de sortir un album intitulé Ici et Ailleurs, où figure la guest-star Charles Aznavour.

Et bien d’autres convives de renom. Patrick Bruel, Francis Cabrel, Bernard Lavilliers, Maxime Le Forestier, Grand Corps Malade, Gerard Lenorman...

«Charles Aznavour me surprendra en me disant : ‘‘On fait ce duo à condition que je chante en kabyle…’’ Il a voulu aller au fond des choses. Malgré la difficulté de la prononciation. Il y a une phrase où il doit prononcer ‘‘ahkuyid’’ (raconte-moi). Je lui ai proposé de la remplacer par ‘‘iniyid’’ qui a le même sens (dis-moi) pour lui faciliter la tâche. Il a refusé.

C’est comme cela qu’a été faite la chanson La Bohème en kabyle. Un beau mélange. C’est comme ça que j’avais envie de le faire. Il s’est acharné à apprendre son texte en kabyle. Puis, finalement, je crois que Charles Aznavour, c’est celui qui s’est rapproché le plus de l’âme de cet album. D’ailleurs, il a chanté le plus sur cet opus…

Pour moi, c’est un immense chanteur. Pour moi, c’était Frank Sinatra, Liza Minnelli, Elvis Presley…Un grand de ce monde qui vient de faire un duo avec moi», avait-il confié récemment à El Watan. Hier soir, au menu du programme, figuraient aussi la diva Latifa Raâfat, Fatima Zohra Laâroussi, Tahour et l’orchestre Regragui sur la scène de Sla (Salé), Yasuf Islam à Nahda, Panache culture à Bouregreg. La scène dite internationale de l’OLM Souissi accueillait la pétillante star britannique, Ellie Goulding.

Ellie Goulding aux bons scores

Avec ses mélodies électro-pop enivrantes, Ellie Goulding s’est rapidement fait une place à part dans le monde de la musique. L’artiste est en effet une chanteuse très influente : très présente sur les réseaux sociaux. Elle compte à ce jour pas moins de 13 millions d’abonnés sur Instagram, 13 millions de fans sur Facebook et plus de 6 millions de followers sur Twitter.

Lights, son album sorti dans les bacs en 2010 a remporté un franc succès grâce à son imparable single Under the Sheets, qui a propulsé Ellie en tête des charts au Royaume-Uni. Véritable machine à tubes, Ellie compte deux featurings avec Calvin Harris pour I Need Your Love, en 2013, et Outside, en 2014.

Elle a aussi composé un titre, Mirror, pour le nouveau volet des aventures de Katniss Everdeen, The Hunger Games : Catching Fire. La star a aussi enivré les spectateurs du film Fifty Shades of Grey avec sa célèbre chanson Love me like you do, un titre qui a rapidement fait le tour du monde. En août 2016, Ellie a sorti un nouveau single pour la bande annonce de la comédie romantique Bridget Jones Baby.

En pleine gloire, Ellie enchaîne désormais les performances dans les stades et les grands festivals de musique, comme Lollapalooza et Coachella. A ce jour, cette artiste aux multiples talents et à la voix d’or compte trois singles au sommet du classement des meilleurs titres au Royaume-Uni, plus de 30 millions d’albums vendus dans le monde ainsi qu’un Brit Awards pour le Best Female Solo Artiste et Critics Choice.