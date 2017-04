Chanson kabyle : Ayasefssaf, nouvel album de Rabah Flissi

Réagissez

Le chanteur kabyle, Rabah Flissi, est revenu avec un nouvel album de neuf chansons, distribué chez la plupart des disquaires de Kabylie et du centre du pays.

Dans la majorité des titres de cet opus, notre chanteur, en duo avec la belle voix de Dyhia, décrit, notamment dans les premiers titres, Assefsaf et Assegwas yelhad yidhes, Elhu thoura ketchini, etc. taquine, sous son agréable voix et les rythmes adaptés à sa musique, les modes de vie des nouvelles générations, qui ont tendance à perdre de jour en jour les valeurs morales ancestrales. Dans le titre A-chahid Rebbi ak yerhem, les deux voix de notre duo consacrent un hommage aux martyrs de la Révolution de Novembre 1954, «sans lesquels nous n’aurions jamais connu la liberté».

L’amour, la vie sociale, les nouvelles mœurs, la modernité, les valeurs humaines des aïeux en Kabylie, la chance, le hasard, les mariages d’aujourd’hui... sont passés également à la moulinette de ce chanteur, qui a observé, faut-il le rappeler, une longue pause après les années 1990. Il reprendra le chant en 2013, en éditant son 8e album (Ilmezyene Da3ene), autrement dit «Les jeunes délaissés».

Notre chanteur décrit aussi, dans As n tnach n-Yennayer, d’anciennes traditions, aujourd’hui oubliées, celles notamment qui rappellent la coutume du 12 Yennayer, lorsque les laboureurs et leurs enfants partaient dans les champs de blé pour y psalmodier et chanter des hymnes en rapport avec l’agriculture, la paysannerie, la fertilité et les bonnes récoltes attendues chaque saison. Ce 9e opus de Rabah Flissi a été édité par la maison du disque Akhalaf Music, de Souk El Khemis, dans la commune de Maâtkas, au sud de Tizi Ouzou, en ce mois d’avril, une manière de marquer, pour notre artiste, la célébration du mémorable 20 Avril d’il y a 37 ans.