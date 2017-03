Ceux qui avaient tué El Achiq voulaient saboter la visite de de Gaulle à Constantine

Réagissez

- El Achiq semble être un prétexte pour évoquer un contexte historique particulier à Constantine. Parlez-nous de ce choix fait d’abord par le scénariste...

J’avais une petite marge pour intervenir sur le scénario. Sur certaines séquences, je suis intervenu en raison de difficultés de décor. Par exemple, dans le scénario initial, il y avait une scène qui se déroulait au casino de Constantine. Ce casino n’existe plus. On a introduit des modifications. Par contre, nous avons tourné à l’intérieur du Conservatoire qui reste intact. Maintenant, pour l’aspect politique et historique du scénario, c’est le travail de Abdelmadjid Merdaci. Moi, je n’ai fait que réaliser.

- Et vous êtes d’accord avec le choix de Merdaci ?

Je n’ai pas à être d’accord ou pas. Je suis réalisateur. J’ai trouvé le scénario intéressant et original. C’est la première fois que je rencontre un scénario qui se déroule dans le contexte historique des années 1950, mais d’un autre point de vue. On n’est pas dans un film historique classique où l’on va glorifier un martyr. On essaye de comprendre des choses. On est dans le cinéma avec en arrière-plan le contexte politique de l’époque.

- Vous vous êtes appuyé sur les archives vivantes pour montrer la visite du général de Gaulle à Constantine. N’y avait-il pas un autre moyen de montrer cette visite qui avait son importance politique à

l’époque ?

Montrer d’abord le projecteur, par exemple, était une de mes idées. Alors comment montrer les archives, le choix était évident, c’était une sorte de mise en abîme. On se projette dans le futur. Même le discours de de Gaulle dans lequel il disait qu’il n’y aura pas de discussion avec le FLN c’était également une mise en abîme. Montrer l’arrivée de se Gaulle à Constantine avec le budget qu’on avait, c’était juste impossible. Impossible de réunir un grand nombre de figurants. Les aspects architecturaux ont changé. La place de la Brèche n’est plus celle des années 1950.

- Et quel est le budget du film ?

Franchement, aucune idée ! Mais, je sais que c’est un petit film.

- A quel moment la fiction rejoint-elle l’Histoire ?

La narration cinématographique est fictionnelle, mais le contexte historique est vrai. On a essayé de raconter l’histoire une semaine avant la venue du général de Gaulle à Constantine avec tous les enjeux politiques. Ceux qui avaient tué El Achiq voulaient saboter la visite de de Gaulle. Certains Français n’étaient pas d’accord avec cela. J’ai trouvé un côté intéressant ce côté elliptique de l’histoire.