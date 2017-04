Célébration du printemps amazigh : L´association berbère de Valence" Timlilith" au rendez vous

Réagissez

C'est aux alentours de la ville de Valence et précisément dans la salle de concert "Agora Live" de la localité de Aldaia, une ville ensoleillée et baignant totalement dans le calme, ce dimanche 23 Avril, que se sont donnés rendez vous les berbères de Valence pour célébrer le 37ème anniversaire du printemps berbère "Tafsut imazighen".

Valence ( Espagne), de notre correspondant



La commémoration du 37ème anniversaire du printemps berbère organisée par l´association berbère de Valence "Timlilth", "Rencontre", a donné lieu, entre autres, à un concert de musique, lecture de poésie, et la projection d´un documentaire sur le printemps noir pour marquer "Tafsut imazighen".

La fête a commencé par une chorale formée d´une dizaine de femmes kabyles, résidentes à Valence, accompagnées par deux guitaristes en l´occurrence Rabah oukli et Belaid Tari. En cette occasion, les femmes ont vêtues leurs plus belles robes kabyles aux couleurs flamboyantes spécialement pour chanter, la chanson très connue du publique, "Sliɣ i yemma" , du défunt chanteur , Cherif Kheddam.

L’invité de taille de cet événement est le grand et sympathique chanteur kabyle établi en France "Zayen", qui est venu bénévolement soutenir l´association Timlilith fraichement crée et qui durant des heures a bercé un publique très nombreux, en interprétant plusieurs de ses célèbres chansons entre autres, Baden baden , Lemssela, Barcelona, etc.. .

" Je suis venu soutenir cette nouvelle association dans sa noble initiative .Franchement, je ne m´attendais pas à une réussite pareille, je peux simplement dire que c´est magnifique". nous a confié, le chanteur Zayen.

Parmi les activités qui ont marqué cette commémoration, on note la lecture de poésie par Madame Oukli Ana et Abdi Malha de l’écrivain Algérien de langue amazigh, Salem Zenia, qui vient tout juste de recevoir le Prix International Ostana, (Prix Spécial), pour l’écriture en langue maternelle.

Les enfants quant à eux ont su bien profiter de cet événement. Une aire de jeux a été spécialement réservée pour eux et ils ont participé à un atelier pédagogique de calligraphie autour de tifinagh .

«Nous sommes vraiment contents. C’est un jour spécial qui représente un pan de notre identité et de notre lutte pour la démocratie ». nous a expliqué Abderrahmane Mammeri, le président de l´association " Timlilith", avant d´ajouter, "notre association vient juste d´être crée , mais à long terme nous avons de sérieux projets pour promouvoir notre culture en Espagne ".

À la fin du spectacle, la petite Elena Mammeri a remis au chanteur Zayen , un prix d´honneur en signe de reconnaissance de l´association berbère de Valence" Timlilith".