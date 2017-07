Campus France Algérie : Réception en l’honneur des meilleurs candidats

Réagissez

Xavier Driencourt, ambassadeur, haut représentant de la France en Algérie, a rencontré, mardi 11 juillet à 18h au siège de la Chambre de commerce et d’industrie algéro-française (CCIAF), partenaire de cet événement, près de 200 étudiants algériens qui poursuivront leurs études en France dès la rentrée prochaine.

Pour la première fois, les meilleurs étudiants algériens ayant bénéficié de la procédure «Etudes en France» auprès des cinq espaces, Campus France Algérie situés à Alger, Oran, Constantine, Annaba et Tlemcen, ont été conviés à un moment d’échange et de partage, en présence de l’ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driencourt et de chefs d’entreprise implantées en Algérie. Près de 300 candidats ont retenu l’attention de Campus France Algérie. Ils se sont distingués par leur niveau académique acquis en Algérie, la qualité de leur projet d’études et leur orientation professionnelle. Ils ont obtenu avec succès une pré-inscription dans un établissement d’enseignement supérieur français, principalement en master et doctorat, afin de compléter leur formation initiale ou se spécialiser. Parmi ces étudiants, les boursiers d’excellence major du lycée international Alexandre Dumas d’Alger, les boursiers d’excellence Eiffel, ainsi que les étudiants admis au concours SAI d’accès aux grandes écoles françaises (organisé à l’espace Campus France Alger depuis deux ans) étaient également présents. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la plateforme France Alumni Algérie www.algerie.francealumni.fr, qui valorise les futurs diplômés et encourage le retour des compétences en Algérie. Depuis son inauguration fin 2015, le réseau compte déjà près de 4700 inscrits.