Freddie Mercury, leader du groupe Queen

Brian May, le guitariste de Queen, mais qui est aussi docteur en astrophysique, a annoncé que l’objet céleste 17473 avait été rebaptisé du nom du chanteur du célèbre groupe britannique et s’appellera désormais Astéroïde 17473 Freddiemercury.

L’astéroïde, qui a un diamètre d’environ 3,5 kilomètres, croise dans l’espace entre Mars et Jupiter. Brian May a montré une vidéo de la trajectoire de l’objet sur fond du tube planétaire de Queen Don’t Stop Me Now.

L’organisme chargé de traquer ces objets, le Minor Planet Center, a voulu rendre hommage au chanteur et à sa voix, en nommant l’astéroïde découvert l’année de sa mort des suites du sida en 1991. Farrokh Bulsara est née le 5 septembre 1946, à Zanzibar, dans une famille de la bourgeoisie indienne.

C’est à l’âge de 7 ans qu’il retourne dans son pays natal, l’Inde, où il intègre le pensionnat Saint-Peter. Très tôt, le jeune homme prend des cours de piano, et monte son premier groupe, The Hectics. Alors âgé de 17 ans, la révolution de Zanzibar force sa famille à s’exiler en Grande-Bretagne.

En Angleterre, le chanteur rentre à l’Ecole des beaux-arts d’Ealing, où il y fait la connaissance des futurs membres de Queen, notamment le batteur Roger Taylor et le guitariste Brian May, qui font quant à eux leurs débuts dans le groupe Smile.

Après le départ du chanteur et bassiste de Smile, Tim Sraffell, le jeune homme rejoint la formation accompagné du bassiste John Deacon, et baptise le groupe Queen. Farrokh Bulsara prend alors le nom de scène de Freddie Mercury et Le Quatuor sort, en 1973, un premier album éponyme.

Le succès est fulgurant grâce à un deuxième album hissé dans le top 5 des classements anglais, suivi par Sheer Heart Attack, troisième disque du groupe, qui connaît un véritable succès commercial, notamment avec le morceau Seven Seas Of Rhye. S’ensuivront des titres majeurs, tous composés par le chanteur, tels que Bohemian rhapsody (1975). Alors que les trois premiers albums sont mal accueillis par la profession, le quatrième disque, A night at the opera, remporte l’adhésion des critiques.

En 1976, l’album A day at the races, confirme la notoriété du groupe, avec des morceaux comme Somebody to love, ou We are the champions. Le groupe Queen est alors reconnu pour ses prestations scéniques exceptionnelles, emmenées par la voie lyrique de Freddie Mercury, avec une étendue de trois vocales et demie. Sa performance à l’occasion du Live Aid de 1985 fut d’ailleurs saluée par la critique comme la plus grande prestation de tous les temps.

Le chanteur innove dans l’industrie musicale, notamment avec The Game en 1980, album sur lequel les titres dépassent fréquemment les huit minutes, comme le morceau The prophet song. Alors que le groupe Queen est à son apogée, Freddie Mercury se lance dans une carrière solo, avec l’album Mr Bad guy en 1985 et trois ans plus tard avec Barcelona, réalisé en collaboration avec son amie Soprano Montserrat Caballé.

Mais c’est avec The great pretender que le chanteur connaît son plus grand succès solo en 1987, titre qui se place dans le top 5 anglais. La même année, l’artiste apprend sa séropositivité, Mais en garde le secret jusqu’à son décès. Freddie Mercury meurt le 24 novembre 1991, à l’âge de 45 ans. Un an plus tard, les membres du groupe organisent un concert hommage, auxquels participeront les amis du chanteur, dont David Bowie, Elton John et Robert Plant, ainsi que Liza Minnelli, grande inspiration du chanteur.