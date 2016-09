Réagissez

Scène de la pièce Massinissa

Cette pépinière de jeunes comédiens a redonné un nouveau souffle à la vie culturelle locale à travers des productions de qualité.

Rentrée artistique animée au Théâtre régional Kateb Yacine de Tizi Ouzou qui boucle une série de cinq ateliers de formation sur le 4e art. Les stages entamés le 18 août dernier ont porté notamment sur l’Actorat et improvisation, l’écriture dramaturgique, la mise en scène, la critique théâtrale (destinée aux journalistes). Ils ont été encadrés par Mme Aït El Hadja Hamida, Omar Fetmouche, Addar Mohamed et Nourredine Aït Slimane.

«Nous avons fait appel aux meilleurs formateurs dans le domaine. Notre objectif est d’insuffler une nouvelle dynamique de perfectionnement en direction de nos comédiens et des jeunes talents issus des troupes activant dans notre wilaya. Notre établissement accorde une place capitale à la formation afin de rehausser le niveau des comédiens et des artistes en herbe. Nous avons les moyens humains et matériels nécessaires pour produire des pièces de qualité», nous dira Farid Mahiout, le jeune et dynamique directeur du théâtre Kateb Yacine.

La directrice locale de la culture, Nabila Gouméziane, estime, pour sa part, que son département accorde un grand intérêt à la formation. «La formation est le meilleur investissement durable à même d’ouvrir la voie aux jeunes talents pour développer leurs savoir-faire et prétendre au niveau professionnel. Ces stages permettent également de détecter des potentialités et de les exploiter dans le cadre de travail artistique.»

Festival national du théâtre en novembre 2016

La direction de la culture de wilaya compte élargir la formation au cinéma et autres domaines artistiques. Dans la salle de répétition du théâtre Kateb Yacine que nous avons visité en compagnie du directeur du TRTO, les comédiens tournent à plein régime. Debout dans un coin, le metteur en scène Mohamed Addar met les dernières touches à sa nouvelle pièce Boulemhayen avec laquelle le théâtre Kateb Yacine participera au Festival national du théâtre professionnel qui se tiendra du 10 au 17 novembre prochain.

«C’est un grand honneur pour nous de profiter de l’expérience de ce vétéran du théâtre algérien qui a écrit et mis en scène plusieurs productions après avoir interprété des rôles dans des pièces d’Ould Abderrehmane Kaki et Abdelkader Alloula au TNA comme au théâtre régional d’Oran», a souligné M. Mahiout. En projet, le théâtre de Tizi Ouzou deux autres productions, à savoir Ahitus (le forgeron) de Nordine Aït Slimane - qui représentera la wilaya au Festival du théâtre amazigh prévu en décembre à Batna - ainsi que la pièce pour enfants Tuchvihtn wedfel mise en scène par Abderrahmane Houche.

Depuis le début de l’année, 64 spectacles pour adultes et 54 spectacles pour enfants ont été présentés à la salle de théâtre contre 332 au niveau des différentes localités de la wilaya. Une tournée nationale de 28 spectacles a été effectuée également. En plus de ce programme d’action rentrant dans le cadre de la promotion de l’activité théâtrale dans la région, des spectacles pour enfants et adultes seront assurés à longueur d’année à raison de trois fois par semaine, nous a précisé Farid Mahiout.

Des coopératives théâtrales des associations et les théâtres régionaux des autres wilayas contribueront à l’animation de ces représentations. En 2015, le théâtre de Tizi Ouzou avait décroché 4 prix nationaux, dont 3 lors du Festival de Batna.